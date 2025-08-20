Pokaz mody na jesiennej ramówce TVN

Stacja TVN przejęła Sopot. W poniedziałek rozpoczął się tam festiwal Top of the Top Sopot Festival 2025. Dla gwiazd show-biznesu to idealna okazja by zaprezentować modne stylizacje. Od początku tygodnia znani i lubiani brylują na ściankach oraz na scenie. W środowe przedpołudnie mieli kolejną okazję do wystrojenia się. TVN przedstawił bowiem swoją jesienną ramówkę.

Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć największych sław TVN. Pojawiły się m.in. gwiazdy programów "Afryka Express" czy "Dzień Dobry TVN". Małgorzata Rozenek-Majdan zachwyciła w eleganckiej kreacji w soczyście pomarańczowym kolorze, do której dobrała oryginalne nakrycie głowy. Marta Wierzbicka również dodała do swojej stylizacji nietypowy kapelusik. Przypominał on nieco wiklinowy koszyczek.

Paulina Krupińska przyszła boso na ściankę!

Na intensywny kolor postawiła również Paulina Krupińska. Modelka wyglądała przepięknie w kwiecistej miniówce z dekoltem w kształcie serca. Sukienka idealnie podkreśliła sylwetkę prezenterki "Dzień Dobry TVN" i odsłoniła jej zgrabne nogi. Zwieńczeniem stylizacji była złota biżuteria oraz wysokie szpilki w beżowym kolorze.

Buty były piękne, ale chyba niezbyt wygodne. Krupińska, jak na miss przystało, ma doświadczenie w chodzeniu na wysokich obcasach. Jednak mimo to w pewnym momencie wyskoczyła z butów i udzielała wywiadów na bosaka. Czyżby zasłuchała się w przeboju "Boso" zespołu Zakopower? W końcu twarzą grupy jest jej mąż, Sebastian Karpiel-Bułecka.

