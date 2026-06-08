Anna Wyszkoni zaskoczyła strojem na opolskiej scenie. Wokalistka dosadnie odpowiada krytykom

Maksymilian Kluziewicz
2026-06-08 15:20

Anna Wyszkoni obchodzi niezwykły jubileusz trzydziestolecia swojej obecności na polskim rynku muzycznym. Z tej wyjątkowej okazji artystka przygotowała specjalny recital w ramach tegorocznego festiwalu w Opolu. Uwaga internautów skupiła się jednak nie tylko na wokalu, ale przede wszystkim na jej dość odważnej kreacji. Piosenkarka odpowiedziała na złośliwe komentarze w wywiadzie dla serwisu ESKA.pl.

Anna Wyszkoni - recital w Opolu

Anna Wyszkoni stawiała swoje pierwsze kroki w branży jako charyzmatyczna frontmanka formacji Łzy, a z zespołem tym rozstała się definitywnie w 2010 roku. Obecnie wokalistka rozwija z wielkim sukcesem ścieżkę solową i przygotowuje się do premiery nowego albumu zaplanowanej na najbliższą jesień. Krążek ten zapowiada najnowsza kompozycja zatytułowana „Piosenka młodych spadochroniarzy”, którą artystka zaśpiewała w trakcie opolskiego wydarzenia. Jej jubileuszowy występ wpleciono w ramy koncertu „Debiuty”, gdzie główną nagrodę zdobyła Karolina Charko. Publiczność mogła usłyszeć najbardziej znane przeboje Anny Wyszkoni, a na scenie pojawili się także niespodziewani goście. Wojciech Łuszczykiewicz z zespołu Video towarzyszył jej w przypomnieniu popularnego utworu „Soft”, natomiast Kuba Badach zaśpiewał z piosenkarką hit „Czy ten Pan i Pani”. Poza warstwą muzyczną ogromne zainteresowanie wywołał sceniczny wizerunek gwiazdy wieczoru. Zdecydowała się ona na założenie krótkiej białej sukienki uzupełnionej tiulem w identycznym odcieniu. Wokalistka skomentowała krytyczne uwagi dotyczące jej wyglądu, które od pewnego czasu regularnie zalewają nagrania z jej koncertów w internecie.

Anna Wyszkoni reaguje na krytykę internautów dotyczącą jej stroju

Gwiazda poruszyła temat nieprzychylnych opinii o jej gustach modowych podczas wywiadu udzielonego Maksowi Kluziewiczowi z portalu ESKA.pl. Wokalistka wyznała bez owijania w bawełnę, że pełne zaakceptowanie własnej kobiecości zajęło jej trochę czasu, dlatego dzisiaj wybiera garderobę zgodną wyłącznie z jej osobistymi preferencjami. Zaznaczyła wyraźnie, że całkowicie wyeliminowała ze swojego życia przejmowanie się sztywnymi konwenansami.

Uwielbiam je! (śmiech) Nie zastanawiam się nad tym. Ubieram się w to, co lubię, to, co mi się podoba. Uwielbiam się tym bawić. Stałam się bardziej odważna w stylizacjach, bo stałam się też bardziej odważną kobietą w życiu codziennym. Kiedy mam się bawić, jak nie teraz? Mam ciągle rezygnować z czegoś, bo mi nie wypada? To jest tylko w naszych głowach. W moim słowniku nie ma słów "nie da się" i "nie wypada". Masz ochotę? Zrób! Bo jutro życie może cię bardzo negatywnie zaskoczyć i nie będziesz miał już na to czasu” - powiedziała w rozmowie z serwisem ESKA.pl.

Anna Wyszkoni Festiwal Opole 2026
Ania Wyszkoni w Opolu
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ANNA WYSZKONI