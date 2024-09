Ogłosili konkurs na imię dla braciszka Pietruszki. „Czekamy na pomysły"

Warszawskie ZOO po raz kolejny przywitało nowego członka w rodzinie żyraf. Po narodzinach Pietruszki, która zyskała uznanie nie tylko w ZOO, ale również w mediach społecznościowych, przyszedł czas na kolejnego malucha. ZOO organizuje kolejny konkurs na imię dla nowego mieszkańca. To, powinno zaczynać się na literę „P”.

Nowy "żyrafek" to przyrodni brat Pietruszki, samiczki z podgatunku żyrafy Rothschilda, która przyszła na świat w lipcu tego roku. Rodzice nowego samczyka są równie wyjątkowi, a sam maluch wyróżnia się uroczym wyglądem.

Warszawskie ZOO zachęca swoich gości i fanów do zgłaszania propozycji imienia dla malucha. Wybór nie jest przypadkowy – w tym roku wszystkie nowo narodzone zwierzęta otrzymują imiona zaczynające się na literę „P”. Ponadto preferowane są imiona związane z roślinami lub warzywami, nawiązując tym samym do jego przyrodniej siostry Pietruszki. Zasady konkursu są proste – wystarczy wpisać swoją propozycję imienia w komentarzu pod postem ZOO do niedzieli, 15 września.

Po zakończeniu etapu zgłoszeń, opiekunowie żyraf wybiorą cztery najlepsze propozycje, które przejdą do dalszej fazy głosowania. Od 16 do 18 września internauci będą mogli wybierać spośród tych czterech imion, oddając głosy na dwa z nich. Następnie w finałowym głosowaniu, które potrwa 24 godziny, wyłonione zostanie zwycięskie imię dla naszego żyrafka.

Warszawskie ZOO liczy na kreatywność swoich fanów i serdecznie zaprasza do udziału w zabawie. To wspaniała okazja, by zostawić swój ślad w historii ZOO i przyczynić się do stworzenia wyjątkowej historii dla małego żyrafka.

Leon ma urodziny! Wielka impreza w warszawskim ZOO Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.