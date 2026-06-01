Dramat pod galerią handlową w stolicy. 15-latka wpadła pod samochód, walczy o życie

Dramatyczne chwile na Głębockiej. Walka o życie nastolatki

Do zdarzenia doszło w sobotę, 30 maja około godziny 18:40, na ulicy Głębockiej w Warszawie, w pobliżu centrum handlowego Targówek. Jak wynika ze wstępnych ustaleń służb, 15-letnia dziewczyna, przechodząc przez przejście dla pieszych na czerwonym świetle, została potrącona przez samochód osobowy marki Audi. Siła uderzenia była na tyle duża, że poszkodowana doznała nagłego zatrzymania krążenia.

Natychmiastową pomoc udzielili świadkowie zdarzenia, którzy bez wahania rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Ich szybka reakcja mogła okazać się kluczowa dla podtrzymania funkcji życiowych nastolatki. Działania te były kontynuowane przez przybyłych na miejsce ratowników medycznych. Nastolatka, nieprzytomna i w stanie krytycznym, została przetransportowana do szpitala, gdzie obecnie walczy o życie pod opieką lekarzy.

Kierowca był trzeźwy kierowca

Kierujący pojazdem marki Audi został poddany badaniu na obecność alkoholu w organizmie. Wynik testu potwierdził, że mężczyzna był trzeźwy.

Na miejscu zdarzenia pracowała załoga wypadkowa Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Funkcjonariusze zabezpieczali ślady, wykonywali oględziny miejsca wypadku oraz zbierali zeznania świadków, aby dokładnie ustalić przebieg i wszystkie okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

W związku z prowadzonymi działaniami służb, na ulicy Głębockiej występowały znaczne utrudnienia w ruchu. Zablokowane były dwa pasy jezdni w kierunku ulicy Kondratowicza, co spowodowało lokalne korki.

