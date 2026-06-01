11-letnia Maja jechała rowerem, zginęła pod kołami ciężarówki. „Na zawsze będziemy nosić Cię w naszych sercach”

Płock. Tragiczna śmierć 11-letniej dziewczynki

O tragicznym wypadku w Płocku informowaliśmy już w czwartek (28 maja). Około godziny 7:30 na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego z ul. Dworcową 54-letni kierowca ciężarówki, skręcając w prawo, potrącił 11-latkę (służby początkowo informowały, że dziewczynka miała 12 lat) przejeżdżającą na rowerze przez pasy. W chwili wypadku zarówno on, jak i nastolatka, mieli zielone światło.

Ciężko ranna dziewczynka została przetransportowana do szpitala. Niestety, lekarzom nie udało się uratować jej życia. Nastolatka zmarła.

Na miejscu tragedii policjanci pracowali pod nadzorem prokuratora. - Zabezpieczone zostały ślady oraz sporządzona dokumentacja, celem wyjaśnienia przyczyn i okoliczności tego tragicznego wypadku - poinformowała podkom. Monika Jakubowska.

Szkoła żegna 11-letnią Maję

W dniu tragicznego wypadku, na facebookowej stronie szkoły podstawowej, do której uczęszczała zmarła 11-latka, pojawił się wpis. Placówka pięknymi słowami pożegnała swoją uczennicę Maję.

„Śmierć przychodzi cicho. Niezapowiedziana, nieproszona. Nigdy nie ma na nią odpowiedniej chwili, jest zawsze gościem nie na czas…. Z ogromnym smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Uczennicy Mai” - czytamy.

„Maju, trudno nam dziś znaleźć słowa, które oddałyby rozpacz i pustkę, jakie odczuwamy po Twoim odejściu... Pozostaniesz w naszej pamięci jako osoba pełna dobra, uśmiechu i młodzieńczej wrażliwości. Na zawsze będziemy nosić Cię w naszych sercach. Rodzinie, Bliskim oraz Przyjaciołom składamy wyrazy najgłębszego współczucia, wsparcia i otuchy w tych niewyobrażalnie trudnych chwilach” - pod tymi pełnymi bólu słowami podpisali się Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Pracownicy oraz Uczniowie Szkoły Podstawowej.

Ostatnie pożegnanie nastoletniej Mai

Klub sportowy Jungle Ninja, do którego należała Maja, w mediach społecznościowych udostępnił nekrolog. Ostatnie pożegnanie tragicznie zmarłej dziewczynki odbędzie się w środę, 3 czerwca, o godz. 14. Msza żałobna odprawiona zostanie w kościele Świętego. Krzyża (Podolszyce Północ) w Płocku. Po niej nastąpi przewiezienie zmarłej na cmentarz przy ul. Kobylińskiego.

Rodzinie i bliskim zmarłej Mai składamy szczere kondolencje.