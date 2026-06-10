Jak wspierać rozwój ruchowy niemowlaka? Czas spędzony na podłodze jest znacznie ważniejszy niż używanie chodzików

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, niemowlęta powinny spędzać każdego dnia minimum trzydzieści minut leżąc na brzuszku

Zwykłe wsadzenie dziecka do chodzika uczy je złych nawyków i stanowczo opóźnia moment postawienia pierwszych samodzielnych kroków

Badania potwierdzają, że codzienna swoboda na zwykłej macie najlepiej wspiera rozwój ruchowy niemowlaka

Ułożenie ulubionych zabawek tuż poza zasięgiem rączek sprawia, że nauka pełzania i raczkowania przychodzi maluchowi znacznie łatwiej

Dlaczego chodzik dla dziecka opóźnia rozwój? Wyjaśniamy przyczyny

Wielu rodziców zakłada, że sadzając malucha w chodziku lub skoczku, szybciej zobaczy jego pierwsze, upragnione kroki. W rzeczywistości te popularne urządzenia przynoszą zupełnie odwrotny skutek i odsuwają w czasie zdobywanie nowych umiejętności. Dziecko przebywając w takim sprzęcie nie ćwiczy równowagi, a poruszając się, odpycha się głównie samymi paluszkami u stóp.

Mechanizm tego opóźnienia jest bardzo prosty do zrozumienia. Kiedy twój maluch bezustannie korzysta z chodzika, omija go niezwykle ważny etap raczkowania na czworakach, który uczy przenoszenia całego ciężaru ciała na nóżki. Zamiast naturalnie wzmacniać mięśnie i prawidłową postawę, niemowlę nabiera niezdrowych nawyków ruchowych, których potem bardzo trudno się pozbyć.

Czas na podłodze a nauka siadania. Jak swoboda wpływa na rozwój malucha?

Najlepsze, co możesz podarować swojemu dziecku, to po prostu położyć je na swobodnej macie. Jak wynika z zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), niemowlęta jeszcze przed rozpoczęciem przemieszczania się po domu powinny spędzać w ciągu dnia minimum 30 minut leżąc na brzuszku. Taka codzienna rutyna rewelacyjnie wspiera rozwój ruchowy niemowlaka, buduje siłę rączek i zapobiega niebezpiecznemu spłaszczeniu główki z tyłu. Warto pamiętać, że ograniczenie czasu w krzesełkach do karmienia, wózkach czy fotelikach samochodowych na rzecz swobodnej zabawy na płaskiej podłodze daje najlepsze możliwe efekty zdrowotne. Im więcej naturalnej przestrzeni zapewnisz dziecku, tym szybciej samo zacznie pewnie siadać, pełzać i w końcu wstawać przy meblach.

Pierwsza pomoc dziecku. Plac zabaw odc. 24

Urazy i wypadki w chodzikach. Te sprzęty niosą spore ryzyko

Oprócz problemów z nauką prawidłowego chodzenia, używanie tego typu gadżetów stanowi ogromne zagrożenie dla codziennego bezpieczeństwa malucha, ponieważ:

rozpędzone dziecko może łatwo spaść ze schodów lub z dużą siłą uderzyć w ścianę

maluch w chodziku staje się wyższy i z łatwością dosięga gorącej kawy czy kabli na stole

w trakcie zabawy w skoczku bardzo często dochodzi do bolesnego przytrzaśnięcia małych paluszków w twardych sprężynach

szybkie poruszanie się po gładkich panelach ułatwia groźne wywrotki na domowych dywanach

W najgorszych przypadkach chwila nieuwagi w takich urządzeniach kończy się nie tylko powierzchownymi guzami, ale poważnymi oparzeniami lub złamaniami rączek, które wymagają potem długiego wsparcia fizjoterapeuty lub założenia gipsu.

Jak skutecznie i bezpiecznie zachęcić dziecko do ruchu? Proste zabawy

Aby pomóc niemowlakowi w zdobywaniu przestrzeni, wystarczy ułożyć wokół niego kilka kolorowych zabawek tak, by leżały tuż poza zasięgiem jego małych rączek. Dzięki temu nauka pełzania i raczkowania staje się ciekawym wyzwaniem, do którego maluch sam ma ochotę dążyć. Dobrym pomysłem może być rozrzucenie na podłodze miękkich poduszek i zachęcenie szkraba do przechodzenia przez takie domowe górki, co świetnie buduje siłę ramion i nóżek. Jeśli widzisz, że dziecko uczy się dopiero obracać z plecków na brzuszek, możesz mu delikatnie pomóc, chwytając za jedno kolano i powoli przekładając je na drugą stronę ciała. Z kolei u malucha, który już stabilnie siedzi, warto kłaść przedmioty z boku, aby musiał się po nie lekko wychylić, złapać zabawkę i samodzielnie wrócić do pionu bez przewracania się na boki.

Źródła:

World Health Organization (WHO) – “Guidelines on Physical Activity, Sedentary Behaviour and Sleep for Children under 5 Years of Age” (2019), Recommendations chapter via NCBI Bookshelf

Children’s Healthcare of Atlanta – “Helping your child develop motor skills”

Pregnancy Birth and Baby (funded by the Australian Government; operated by Healthdirect Australia)

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