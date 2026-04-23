Powrót do klasycznych imion

Od kilku lat wyraźnie widać, że rodzice coraz chętniej powracają do tradycyjnych imion. Zwracają uwagę na ich historyczne i kulturowe korzenie, szukając ponadczasowych propozycji, które sprawdzą się na każdym etapie życia. Doskonałym przykładem tego zjawiska jest imię Nikodem, regularnie plasujące się w czołówce najpopularniejszych wyborów w Polsce.

Co oznacza imię Nikodem?

Z pochodzenia greckie słowo Nikodem tłumaczy się jako "tego, który zwycięża dla ludu". Niesie ze sobą mocny, pozytywny przekaz, kojarząc się z przywództwem, zdecydowaniem i siłą woli. Obecność tego imienia w tekstach biblijnych i kulturze dodatkowo podnosi jego wagę i nadaje mu wyjątkowy prestiż.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Zakazane imiona w Polsce. Agata, Weronika czy Paweł były nie do przyjęcia

26

Nikodem podbija statystyki w Polsce

Jeszcze dekadę temu Nikodem był wybierany niezwykle rzadko. Obecnie sytuacja uległa diametralnej zmianie, a imię to niezmiennie znajduje się na szczytach zestawień popularności. Rodzice cenią jego uniwersalny charakter, łatwość w wymowie oraz oryginalność. W Polsce żyje dziś prawie 80 tysięcy Nikodemów, z czego blisko sześć tysięcy otrzymało to imię tylko w 2025 roku. Największy boom przypadł jednak na 2023 rok, kiedy to Nikodemem nazwano ponad 6,5 tysiąca nowo narodzonych chłopców.

Nikodem Skotarczak: Przestępcza przeszłość imienia

Mimo dzisiejszych pozytywnych skojarzeń, imię Nikodem ma też swoją mroczniejszą historię. W latach 90. posługiwał się nim Nikodem Skotarczak, jeden z najsłynniejszych gdańskich gangsterów. Ten fakt dowodzi, że nawet najbardziej szlachetnie brzmiące imię może zaistnieć w kryminalnym kontekście. Oczywiście, dawne wydarzenia nie wpływają na dzisiejszy wizerunek tego imienia, które obecnie kojarzy się z elegancją i nowoczesnym podejściem rodziców.