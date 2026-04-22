Majówka 2026 tanio

Majówka to jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów w roku - symboliczne otwarcie sezonu wyjazdowego i pierwsza okazja, by na chwilę oderwać się od codziennych obowiązków. Kilka dni wolnego na przełomie wiosny i lata sprzyja krótkim podróżom, spontanicznym decyzjom i łapaniu słońca tam, gdzie pogoda jest pewniejsza. Gdzie więc konkretnie warto wybyć w tym roku? Polecamy kraj, w którym będzie ciepło, a jedzenie zachwyci niemal każdego!

Słoneczna Italia na majówkę

Na majówkę 2026 warto wybrać się do Włoch, w których pogoda w tym terminie bez wątpienia zaskoczy pozytywnie każdego turystę z Polski. Dodatkowo Italia to kraj, który łączy wszystko: piękne miasta, ciepły klimat i doskonałą kuchnię. Dużym plusem jest także odległość - z Polski do wielu włoskich miast dolecimy w 2-3 godziny, często w bardzo rozsądnej cenie. Popularne kierunki to m.in.:

Rzym

Mediolan

Bergamo

Neapol.

Majówka taniej niż myślisz

Choć Włochy często kojarzą się z drogimi wakacjami, majówka to moment, kiedy można sporo zaoszczędzić. Poza szczytem sezonu wakacyjnego ceny noclegów są niższe, a bilety lotnicze często dostępne w promocjach.

Tanie bilety na majówkę

Na lotnisko w Bergamo z Gdańska 1 maja dolecimy już za 418 zł, a powrót to koszt 391 zł. Można również zaplanować wyjazd wcześniej i wylecieć np. 29 kwietnia za 287,50 zł, a wrócić 5 maja za 177 zł. Jak więc widać, ceny nie są wygórowane, a świetne przeżycie jest gwarantowane!

Ultra tanie loty na majówkę

Włochy to jednak niejedyne państwo, do którego dolecimy niemalże za grosze. Dziś można natknąć się na wiele innych tanich biletów lotniczych.