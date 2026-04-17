Majówka 2026. Polacy ruszyli na poszukiwanie tanich lotów

Majówka 2026 już za chwilę! Choć w tym roku wypada w weekend, więc mało korzystnie dla pracowników, to i tak wiele osób planuje gdzieś wyjechać. 1 maja (piątek) jest bowiem dniem ustawowo wolnym, a 2 i 3 to weekend. Wystarczy więc wziąć wolne przed weekendem lub po nim, aby móc zaplanować nieco dłuższy wypoczynek.

Tanie loty z Gdańska na majówkę 2026

Jednym z najciekawszych kierunków na majówkę 2026 jest Szwecja, a konkretnie trasa z Gdańska do portu lotniczego Göteborg-Landvetter. Loty na tej trasie potrafią być wyjątkowo tanie. Według aktualnych wyszukiwań ceny zaczynają się już od około 267 zł w dwie strony za dwie osoby z bagażem podręcznym. Co ciekawe, lot do Szwecji z Gdańska jest bardzo szybki, bo trwa zaledwie 1 godzinę i 10 minut, a na tamtejsze lotnisko dolecimy znanymi tanimi liniami lotnicznymi i połączeniami bezpośrednimi.

Nie tylko Szwecja. Gdzie jeszcze polecimy tanio?

Choć Szwecja jest jednym z hitów, to nie jest jedynym kierunkiem z tanimi biletami. Z Polski, a szczególnie z Gdańska, Krakowa czy Warszawy można znaleźć wiele budżetowych opcji. Wśród popularnych tras pojawiają się:

Włochy (Rzym, Mediolan)

Hiszpania (Barcelona, Malaga)

Grecja (Ateny)

Norwegia i inne kraje skandynawskie.

Bez wątpienia jednak jedne z najtańszych ofert z Gdańska będą dotyczyły krajów skandynawskich, które są zlokalizowane blisko i tym samym bilety są w dobrych cenach. Jak więc zapowiada się tam pogoda na majówkę? Czy warto rozważyć podróż do tego miejsca?

Pogoda w krajach skandynawskich

Maj to jeden z najlepszych momentów na podróż do Skandynawii. Wiosna jest już w pełni, dni są coraz dłuższe, a temperatury - choć umiarkowane - sprzyjają zwiedzaniu. Warto jednak wiedzieć, że mimo wszystko są to kraje skandynawskie więc może być nieco chłodniej niż w Polsce zazwyczaj o tej porze.

Na ten moment w Szwecji w maju, a dokładnie w Goteborg zapowiada się pogoda słoneczna, a temperatury mają wskazywać ok. 14 stopni Celsjusza. Jeśli wybieracie się w tamte rejony, polecamy śledzić komunikaty i alerty pogodowe, aby móc przygotować się na podróż jak najlepiej się da. Co ważne, podane ceny biletów mogą ulec zmianie - przewoźnik modyfikuje je nawet kilka razy dziennie!