Azjatycki "drapieżnik" podbija Europę

Szerszeń azjatycki (Vespa velutina), nazywany także szerszeniem żółtonogim, od lat rozprzestrzenia się po Europie. Gatunek pochodzący z Azji został po raz pierwszy stwierdzony we Francji w 2005 roku, a następnie pojawił się w kolejnych państwach kontynentu. Dziś jego obecność potwierdzono już m.in. w Niemczech, Belgii, Holandii, Austrii, Czechach, na Słowacji oraz Węgrzech.

Eksperci podkreślają, że dalsze przemieszczanie się owada na wschód Europy jest tylko kwestią czasu. Coraz liczniejsze obserwacje w krajach sąsiadujących z Polską zwiększają ryzyko pojawienia się gatunku również na naszym terytorium.

Szerszeń azjatycki blisko Polski. Jest w Niemczech

Szczególne zaniepokojenie budzi sytuacja u naszych sąsiadów - w Niemczech. Tam szerszeń azjatycki uznawany jest już za gatunek szeroko rozpowszechniony. W wielu landach liczba zgłoszeń i odnajdywanych gniazd rośnie z roku na rok. Warto więc wiedzieć, jak rozpoznać szerszenia, bowiem w przyszłości z pewnością pojawi się on również w Polsce.

Jak rozpoznać szerszenia azjatyckiego?

Choć na pierwszy rzut oka przypomina rodzimego szerszenia europejskiego, istnieje kilka cech pozwalających je odróżnić. Szerszeń azjatycki jest zwykle ciemniejszy, ma niemal czarny tułów, pomarańczowo-żółty pas na odwłoku oraz charakterystycznie żółte końcówki nóg.

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Szerszeń azjatycki to duże zagrożenie

Największym problemem związanym z obecnością Vespa velutina jest jej wpływ na populacje owadów zapylających. Szerszeń azjatycki aktywnie poluje na pszczoły miodne, potrafiąc przez długi czas patrolować okolice uli i atakować wracające do nich robotnice.

Naukowcy ostrzegają, że masowe pojawienie się tego gatunku może prowadzić do osłabienia rodzin pszczelich, a w konsekwencji negatywnie wpływać na zapylanie roślin oraz produkcję rolną. Problem dotyczy nie tylko pszczelarzy, ale całych ekosystemów zależnych od owadów zapylających.

Czy szerszeń azjatycki jest groźny dla ludzi?

Szerszeń azjatycki (Vespa velutina) nie jest uznawany za bardziej niebezpiecznego dla człowieka niż rodzimy szerszeń europejski. Zwykle nie atakuje ludzi bez powodu i koncentruje się przede wszystkim na polowaniu na owady, zwłaszcza pszczoły. Nie oznacza to jednak, że jest całkowicie niegroźny. Użądlenie jest bolesne, a w przypadku osób uczulonych na jad może wywołać groźną reakcję alergiczną, wymagającą natychmiastowej pomocy medycznej.

An Asian Hornet seen in Kent. If you spot one please report to defra or via Asian hornet App. Take a photo of it and exact location so it can be tracked to its nest and destroyed. One Asian hornet can eat 50 honey bees a day. Look for yellow socks, deep orange head, black thorax. pic.twitter.com/6adb838558— Dr Rachel Claire Morris, Shadow Secretary of Snark (@5By5Creativity) April 25, 2023