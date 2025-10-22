Z pralki śmierdzi zamiast pachnieć? Wrzuć 1/2 do bębna i nastaw pranie. Brzydki zapach i pleśń znikną szybciej niż się pojawiły

2025-10-22 8:23

Z pralki z czasem może zacząć wydobywać się nieprzyjemny zapach, który niestety przenosi się również na nasze świeżo uprane rzeczy. To znak, że najwyższa pora, aby wyczyścić pralkę. Jak zatem usunąć z niej brzydki zapach? Ja wrzucam 1/2 do bębna i nastawiam pranie, a po zakończonym cyklu zapach i pleśń znikają z pralki raz na zawsze.

Czyszczenie pralki

Autor: Shutterstock
  • Brzydki zapach z pralki może być spowodowany wilgocią i pleśnią.
  • Można odświeżyć pralkę domowym sposobem, używając popularnych składników.
  • Kluczowe jest regularne czyszczenie pralki, aby zapobiec problemom.
  • Istnieją domowe sposoby na usunięcie pleśni z pralki.

Wrzucam 1/2 do bębna i nastawiam pranie. Brzydki zapach znika z pralki raz na zawsze

Nie jest żadną tajemnicą, że czysta pralka to gwarancja czystego i pachnącego prania. Dlatego trzeba dbać o to urządzenie, aby spełniało swoją funkcję w naszym domu możliwie jak najdłużej. W pralce bardzo szybko może rozwinąć się pleśń. Sprzyja temu wilgoć, która pojawia się w bębnie po każdym praniu. W efekcie z pralki zaczyna wydobywać się brzydki zapach, który często przenosi się także na świeżo uprane rzeczy. Jak usunąć przykry zapach z pralki i sprawić, by codziennie pachniała świeżością? Tu oczywiście ważne jest gruntowane wyczyszczenie pralki i pozbycie się z niej pleśni. Jeśli jednak ta się nie pojawiła we wnętrzu, to pralkę można odświeżyć, wrzucając do bębna połowę cytryny z dodatkiem pasty do zębów. Następnie nastaw program prania o temperaturze 60 stopni, a po zakończonym cyklu z pralki będzie pięknie pachnieć.

Jak pozbyć się pleśni z pralki? Domowe sposoby

Czyszczenie pralki jest kluczowe w zapobieganiu rozwojowi pleśni w jej wnętrzu. Dlatego pamiętaj, aby robić to przynajmniej raz w miesiącu, a pralka i Twoje pranie będą higienicznie czyste. Jak wyczyścić pralkę i usunąć z niej pleśń? W pierwszej kolejności wyjmuj szufladę i namocz go w roztworze wody z sodą oczyszczoną. Po 15 minutach wyszoruj go szczoteczką lub gąbką. W ten sposób pozbędziesz się z niego kamienia i zaschniętych resztek detergentów. Następnie gąbką nasączoną octem wymyj gumowy kołnierz wokół bębna. Staraj się dotrzeć w każdy jego zakamarek. Na samym końcu wyczyść bęben pralki. Najlepszym sposobem na to jest wsypanie sody oczyszczonej do dozownika i nastawienie pralki na program z temperaturą prania co najmniej 90 stopni Celsjusza. Po wszystkim otwórz drzwiczki pralki, aby mogła dokładnie wyschnąć. Na koniec wyjmij filtr z pralki i dokładnie go wymyj pod bieżącą wodą.

