Wypełnij słoiczek i postaw na stoliku w salonie. Problem nieświeżego zapachu zniknie, a piękna woń rozniesie się po całym pokoju na długi czas. Domowy odświeżacz powietrza

Masz dość nieświeżego powietrza w salonie, zwłaszcza jesienią?

Odkryj proste i naturalne sposoby na stworzenie własnych odświeżaczy powietrza.

Dowiedz się, jak zrobić odświeżacz z patyczkami lub taki, który dodatkowo wchłonie wilgoć!

Domowy odświeżacz powietrza do salonu usunie brzydki zapach

Chyba każdy lubi, kiedy w mieszkaniu unosi się piękny zapach, który wręcz otula zmysły. Niestety jesienią, kiedy zdecydowanie rzadziej wietrzymy mieszkanie bywa tak, że w salonie i innych pokojach unosi się nieświeży, zduszony zapach. Oczywiście w sklepach czy drogeriach można nabyć odświeżacze powietrza do domu i to w najróżniejszej formie i aromacie. Jednak zanim wydamy kilkanaście złotych na odświeżacz ze sklepu, to warto wypróbować takie domowe odświeżacze, które zrobimy samodzielnie. Dlaczego mogą być dla nas lepszym rozwiązaniem? Przede wszystkim będą bazowały na naturalnych składnikach bez szkodliwych substancji, które potem wdychamy. Kolejnym plusem jest fakt, że możemy same wybrać kompozycję zapachową do takiego domowego odświeżacza i tym samym sprawić, że w powietrzu będzie unosić się nasza ulubiona woń, która usunie wszelkie brzydkie zapachy z pomieszczenia.

Wypełnij słoiczek i postaw na stoliku w salonie. Jak zrobić domowy odświeżacz powietrza z patyczkami?

Przygotowanie domowego odświeżacza powietrza z patyczkami jest naprawdę łatwe. Do ozdobnej buteleczki lub słoiczka wlej płynny olej kokosowy (ok. 50 ml), dodaj trzy łyżki mocnego alkoholu i jedną łyżkę ulubionego olejku eterycznego. W okresie zimowym może być to pomarańczowy lub waniliowy. Płynne składniki wymieszaj, a na koniec włóż do buteleczki patyczki ratanowe lub patyczki do szaszłyków i ustaw w wybranym miejscu na półce. Przepiękny zapach szybko rozniesie się po Twoim salonie i będzie utrzymywać się przez wiele dni.

Domowy odświeżacz powietrza do salonu, który wchłonie wilgoć

Innym odświeżaczem powietrza do salonu, który możesz przygotować samodzielnie jest ten na bazie soli. Taki naturalny zapach nie tylko odświeży powietrze, le też dzięki soli wchłonie nadmiar wilgoci, więc warto postawić go na przykład w okolicy okna. Do małej miseczki wsyp dwie czubate łyżki soli gruboziarnistej, wlej dwie łyżeczki alkoholu i dwie łyżeczki ulubionego olejku eterycznego. Wymieszaj te składniki i wsyp kilka goździków lub płatki róż. Tak przygotowany zapach postaw w swoim salonie.