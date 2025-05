Wlej do słoiczka i postaw na półce w salonie, a letni aromat wypełni pomieszczenie. Energetyczna kompozycja pobudzi zmysły i odświeży powietrze. Naturalny zapach do salonu

Gdy mojej kumpeli zepsuła się suszarka do ubrań to nie kupowała nowej. Ze śmietnika zabrała to i tego tylko tak suszy ubrania! Bez wgnieceń na ubraniach! Sposób na suszarkę do ubrań

Wlej do słoiczka i postaw na półce w salonie, a letni aromat wypełni pomieszczenie

Lato kojarzy nam się orzeźwiającymi cytrusami i zapachem letnich kwiatów na łące. Te kompozycje możesz przynieść do swojego domu. W końcu chyba każdy z nas lubi, gdy w mieszkaniu unoszą się ładne zapachy. Oczywiście sercem każdego domu jest salon. To miejsce relaksu, spotkań z rodziną i przyjaciółmi. Dlatego tak ważne jest, aby panowała w nim przyjemna i świeża atmosfera. Odpowiednio dobrany odświeżacz powietrza może w tym pomóc, dodając subtelny zapach i neutralizując nieprzyjemne wonie. Jednak zamiast kupować taki odświeżacz w sklepie zdecydowanie lepiej jest wykorzystać naturalne składniki i przygotować z nich przepiękny zapach do salonu, który będzie pachnieć latem. Jest na pewno tańszy, a do tego można go przygotować ze składników, które większość z nas ma w swoim domu. Jak zrobić naturalny zapach do salonu? Wlej te płynne składniki do ozdobnego słoiczka i postaw na półce w swoim salonie, a letni aromat wypełni całe pomieszczenie.

Naturalny zapach do salonu. Jak go zrobić dyfuzor?

Zrobienie naturalnego zapachu do salonu jest proste. Do ozdobnego słoiczka wlej płynny olej kokosowy (ok. 50 ml), dodaj trzy łyżki mocnego alkoholu i jedną łyżkę ulubionego olejku eterycznego. W okresie letnim warto postawić na olejku cytrusowe, rozmaryn, czy drzewo herbaciane. Płynne składniki wymieszaj, a na koniec włóż do buteleczki patyczki ratanowe lub patyczki do szaszłyków i ustaw w wybranym miejscu na półce. Przepiękny zapach szybko rozniesie się po Twoim salonie i będzie utrzymywać się przez wiele dni.

Letni zapach w salonie

Jeśli zastanawiasz się jakie olejki eteryczne warto połączyć, aby przygotować domowy dyfuzor zapachu do salonu, to propozycji jest kilka. Oto przykładowe kompozycje zapachowe do dyfuzora na lato:

Orzeźwienie : 3 krople mięty pieprzowej + 2 krople cytryny + 1 kropla eukaliptusa

: 3 krople mięty pieprzowej + 2 krople cytryny + 1 kropla eukaliptusa Ochrona przed owadami : 4 krople trawy cytrynowej + 2 krople lawendy + 1 kropla drzewa herbacianego

: 4 krople trawy cytrynowej + 2 krople lawendy + 1 kropla drzewa herbacianego Relaks: 3 krople lawendy + 2 krople pomarańczy + 1 kropla drzewa sandałowego