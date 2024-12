Wymieszaj 50 ml babcinego płynu z wodą i umyj tym okna. Na Świętach okna będą bez smug oraz zacieków. Nawet teściowa pochwali. Sposób na mycie okien

Wystarczy 50 ml tego dodane do wody, a okna będą lśniące i bez smug

Mycie okien to bolączka wielu osób. Nie jest to czynność ani łatwa, ani przyjemna. Tym bardziej krew zalewa, gdy po wielogodzinnym przecieraniu szyb szmatką pojawiają się na nich smugi oraz zacieki. Są one najbardziej widoczne w promieniach słońca i zdecydowanie odbierają estetykę świeżo umytych okien. Nawet najlepszy płyny do szyb na niewiele się zdają. Uporczywe zacieki pojawiają się praktycznie za każdym razem. Okazuje się, że rozwiązanie jest banalnie proste, a nasze babki korzystały z niego nagminne. Sposobem ma czyste okna bez smug jest biały ocet. Ten płyn to prawdziwy game changer w domowych porządkach. Sprawdza się praktycznie do wszystkiego. Z pomocą octu dopierzesz ręczniku, usuniesz tłuszcz z piekarnika oraz odkamienisz żelazko. Dodany w niewielkiej ilości do mycia okien sprawi, że na szybach nie powstaną smugi oraz zacieki. Dodaj 50 ml białego octu do wody i wymieszaj. Dla jeszcze lepszego rezultatu możesz dodać kilka kropli płynu do naczyń. Taką mieszanką dokładnie przetrzyj szyby, a następnie wytrzyj je do sucha. kwasowa formuła octu sprawi, że nie będzie zacieków, a szyby będą lśniły czystością.

Wymieszaj z wodą aż powstanie pasta. Genialny sposób na czyszczenie ram okiennych

Same mycie okien to za mało. Należy również pamiętać o czyszczeniu ram okiennych. Lśniące szyby w oprawie brudnych ram nie wyglądają dobrze. Ramy okienne najczęściej pokrywają się żółtymi zabrudzeniami, które niemalże wżerają się w powierzchnię. na tego rodzaju zabrudzenia remedium będzie soda oczyszczona. Nie tylko posiada ona świetne właściwości czyszczące, ale również delikatnie wybiela tego rodzaju powierzchnie. Sodę oczyszczoną wymieszaj z wodą w równych proporcjach aż powstanie gęsta papka. Zaaplikuj ją na zabrudzenia na ramach okiennych i odczekaj kilkanaście minut. Po tym czasie przetrzyj ramy okienne do sucha. Soda oczyszczona usunie wszystkie zabrudzenia, a ramy będą idealnie białe.