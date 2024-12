Dodaj do wody i spryskaj tym liście grudnika. Kwiat na Święta będzie w dobrej kondycji. Liście grudnika staną się lśniące i ciemno zielone. Pielęgnacja grudnika

Dodaj dwie łyżeczki do wody i umyj szybę kominkową. Prosty sposób na to, jak wyczyścić szybę z sadzy

Lśniące liście kwiatów prezentują się bardziej okazale. W sklepach znajdziesz wiele profesjonalnych nabłyszczaczy do kwiatów. Ja najczęściej sięgam po domowe sposoby. W tym przypadku rewelacyjnie sprawdzają się skórki po bananach. Obieram banany i wewnętrzną stroną skórki przecieram liście. Banany nie tylko cudownie zbierają kurz ale także właśnie nabłyszczają i odżywiają liście roślin. Innym świetnym sposobem, po który często sięgam jest woda z sokiem z cytryny. Mieszam jedno i drugiej razem i przelewam do butelki z atomizerem. Rozpylam kwiatom wodną kąpiel. Liście od razu odzyskują kolor i pięknie błyszczą. Pamiętaj, że sam sok z cytryny może być za mocny, zawsze należy go rozcieńczyć.

Jak dbać o grudnik zimą?

Bardzo ważnym punktem pielęgnacji grudnika jest odpowiednie stanowisko. Ten gatunek nie lubi ostrego światła słonecznego. Najlepiej kwitnie na stanowiskach z rozproszonym światłem. Za duża ilość promieni słonecznych sprawi, że liście zaczną marnieć i czerwienić się. Zimą grudnik nie potrzebuje dużo światła. W okresie od września do grudnia potrzebuje aż 12 godzin ciemności. Dodatkowo grudnik to roślina, która nie wymaga ciepła. Lepiej rośnie w niższych temperaturach. Optymalna temperatura dla tej rośliny to około 21 stopni Celsjusza. W nocy może być niższa ale nie mniej niż 15 stopni Celsjusza. Wyższa temperatura może być przyczyną braku kwitnienia.

Jak przygotować domową odżywkę do grudnika?

Skórki z bananów dokładnie pokrój i dodaj do nich wody. Całość odstaw na 24 godziny. Po tym czasie od odcedzonej wody po bananach dodaj fusy po kawie. Tak przygotowaną mieszanką podlewaj grudnika raz w tygodniu. Aby wzmocnić działanie odżywki podłoże w doniczce obsyp pokruszonym skorupkami po jajkach. Wszystkie 3 składniki odżywki do grudnika będą stopniowo uwalniać minerały do gleby. Bożonarodzeniowy kaktus pięknie zakwitnie.