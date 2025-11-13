Nadchodzące święta Bożego Narodzenia i Sylwester 2025 mogą przynieść zimową aurę, co jest optymistyczną wiadomością dla miłośników śniegu.

Amerykański model CFS przewiduje arktyczne powietrze i intensywne opady śniegu, podczas gdy modele europejskie wskazują na łagodniejszą zimę.

Sprawdź, czy czeka nas białe Boże Narodzenie i Sylwester oraz dowiedz się, dlaczego prognozy długoterminowe tak bardzo się różnią.

Końcówka 2025 roku zapowiada się wyjątkowo ciekawie pod względem pogody. Po kilku latach ciepłych niemal jesiennych świąt niektóre długoterminowe prognozy pogody nastrajają optymistycznie. Ci, którzy lubią zimowe warunki i baśniowy świąteczny krajobraz mogą mieć nadzieje na takie święta. Sprawdziliśmy kilka modeli prognoz.

Prognoza pogody na święta Bożego Narodzenia i sylwestra 2025

Amerykański model CFS jest najbardziej optymistyczny dla miłośników zimy. Jak podaje portal twojapogoda.pl, od połowy grudnia nad Polskę napłynie arktyczne powietrze, przynosząc intensywne opady śniegu. W Wigilię i Boże Narodzenie możliwa jest pokrywa śnieżna od 2 do 20 cm. Najwięcej śniegu spadnie w górach. Jeśli sprawdzi się scenariusz CFS, Nowy Rok także powitamy w zimowej scenerii. W górach warunki narciarskie będą znakomite, a na nizinach utrzyma się cienka warstwa śniegu. Natomiast europejski model ECMWF oraz brytyjski UKMO przewidują łagodniejszą zimę. Według tych prognoz grudzień ma być cieplejszy od normy o 1–2,5 st. C, co oznacza, że śnieg będzie pojawiał się tylko lokalnie i na krótko. Opady śniegu w Polsce mogą być mniejsze niż średnia z ostatnich 30 lat, szczególnie na zachodzie i Pomorzu. Najwięcej śniegu może utrzymać się we wschodniej Polsce i w górach, ale na nizinach dominować będą dodatnie temperatury w dzień. Sylwester będzie raczej chłodny, ale bez spektakularnej zimy, z możliwymi roztopami w ciągu dnia. Ostrożny optymizm dla fanów białych świąt ma Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Według długoterminowych prognoz czeka nas ciepły grudzień, ale z możliwymi epizodami typowymi dla zimy. W pierwszej połowie miesiąca dominować będzie ocieplenie, ale w drugiej połowie możliwe są krótkie okresy mrozu i śniegu, zwłaszcza na wschodzie i w górach

Dlaczego prognozy się różnią?

Modele długoterminowe bazują na różnych danych i scenariuszach globalnych zjawisk. La Niña,El Niño, oscylacja północnoatlantycka (NAO) czy siła wiru polarnego jest interpretowana inaczej w poszczególnych modelach. CFS np. zakłada silniejsze ochłodzenie w Europie przy osłabieniu wiru polarnego, podczas gdy ECMWF przewiduje łagodniejszy wpływ. Dlatego warto traktować te prognozy jako trend, a nie gwarancję konkretnej pogody.

Zima stulecia była rekordowa?

Mimo że okres przełomu 1978 i 1979 roku nazywamy zimą stulecia, to nie była ona rekordową pod względem temperatur. Kiedy w marcu przyszedł czas na podsumowania, meteorolodzy zauważyli, że owszem, ta była chłodniejsza i dużo bardziej śnieżna niż poprzednie, ale nie wyróżniła się na tle innych. Szczególnie w porównaniu z zimą 1928/1929. Wtedy temperatury na Podkarpaciu spadały poniżej -40, a rekordową temperaturę -45 stopni C zanotowano w Rabce. Mroźna była także ta w roku wojennym - 1939/1940, kiedy w Siedlcach zanotowano oficjalnie -40 stopni C.