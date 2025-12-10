Zakaz konkurencji – co może obejmować?

Zakaz konkurencji został uregulowany w Kodeksie pracy.

Działalność konkurencyjna może polegać na prowadzeniu przez pracownika własnej działalności gospodarczej lub na świadczeniu pracy na podstawie umowy o pracę bądź jednej z umów cywilnoprawnych.

Sam zakaz konkurencji może zatem dotyczyć m.in. pracy bądź działalności w konkurencyjnej firmie, prowadzenia biznesu w tej samej branży czy przejmowania klientów i dostawców pracodawcy.

Zakres zakazu konkurencji ustala się w odrębnej pisemnej umowie, którą można zawrzeć jednocześnie z umową o pracę.

Czym jest zakaz konkurencji?

Zakaz konkurencji to zobowiązanie pracownika, że nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani wykonywał pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotów prowadzących taką działalność. Taką definicję wskazuje art. 1011 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu pracy. Zakaz ten może obowiązywać nie tylko w przypadku osób zatrudnionych na umowie o pracę, ale również w przypadku przedsiębiorców czy zleceniobiorców.

Umowa o zakazie konkurencji

Zakres zakazu konkurencji określa się w osobnej umowie, która może zostać podpisana jednocześnie z umową o pracę – stanowi ona wówczas jej część. W treści umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy powinny znaleźć się informacje na temat:

● stron umowy;

● konkretnego zakresu zakazu konkurencji;

● okresu obowiązywania umowy (zazwyczaj wynosi on tyle samo co okres obowiązywania umowy o pracę).

Umowa o zakazie konkurencji powinna mieć formę pisemną.

Brak informacji o zakresie zakazu konkurencji w odrębnej umowie

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 28 października 2015 roku (I PK 19/15), jeżeli odrębna umowa o zakazie konkurencji nie określa zakazu podejmowania działalności na konkretnie wskazanym takim samym lub podobnym stanowisku pracy (z takim samym lub podobnym zakresem obowiązków), lecz generalny zakaz podejmowania zatrudnienia na rzecz innych podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec działalności pracodawcy, przyjmuje się, że zakaz obejmuje zatrudnienie na każdym stanowisku u konkurencji. Warto przy tym podkreślić, że aby działalność pracownika została uznana za działalność konkurencyjną, musi zajść rzeczywiste zagrożenie interesów pracodawcy.

Co może obejmować zakaz konkurencji?

Działalność konkurencyjna może polegać zarówno na prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracownika (na własny rachunek i w swoim imieniu), jak również na wykonywaniu pracy na podstawie umowy o pracę lub jednej z umów cywilnoprawnych. Zakaz konkurencji może więc obejmować m.in.:

● zakaz pracy lub działalności w firmie będącej bezpośrednim konkurentem drugiej strony umowy;

● zakaz prowadzenia własnego biznesu w tej samej branży;

● zakaz świadczenia usług firmie konkurencyjnej na innej podstawie;

● zakaz rekrutacji pracowników lub przejmowania klientów i dostawców pracodawcy;

● zakaz podejmowania działań, które mogłyby zaszkodzić interesom pracodawcy.

Których pracowników obowiązuje zakaz konkurencji?

W teorii zakaz konkurencji podczas stosunku pracy obowiązuje każdą osobę zatrudnioną w ramach umowy o pracę. Wyjątek stanowią sytuacje, w których obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy nie wymaga powstrzymania się od działalności konkurencyjnej. Wtedy źródło powstania obowiązku pracowniczego w zakresie konkurencji stanowią umowne postanowienia. Zakaz konkurencji po zakończeniu obowiązywania umowy o pracę obowiązuje natomiast osoby, które:

● mają dostęp do istotnych informacji na temat firmy, o ile ich ujawnienie mogłoby doprowadzić do szkody pracodawcy;

● zawarły jednocześnie z pracodawcą umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

Podsumowanie

W przypadku zakazu konkurencji uregulowanego w Kodeksie pracy pracownik oświadcza, że nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani wykonywał pracy w ramach stosunku pracy na rzecz konkurencyjnych podmiotów. Działalność konkurencyjna może polegać zarówno na prowadzeniu własnego biznesu przez pracownika, jak i na pracy w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną. Zakaz konkurencji może natomiast obejmować m.in. zakaz pracy lub działalności w firmie konkurencyjnej, zakaz prowadzenia własnego biznesu w tej samej branży czy też zakaz przejmowania klientów i dostawców pracodawcy. Jego zakres określa się w osobnej umowie, zawieranej równocześnie z umową o pracę.