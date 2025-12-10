Najgorętsze prezenty sezonu. Ikony, które wyznaczają trendy

Kultowe formuły i wyjątkowe opakowania sprawiają, że każdy chce mieć w swojej kosmetyczce choć jeden produkty sygnowany legendarnym Cassandre. YSL Beauty, okrzyknięta najgorętszą marką roku, sprawia, że jej kosmetyki i zapachy są absolutnym “must-have” świątecznych wish list. W tym sezonie zestawy prezentowe łączą najchętniej wybierane ikony YSL w eleganckie, limitowane sety. To gotowe propozycje upominków, które ułatwiają wybór idealnego prezentu dla siebie lub swoich bliskich.

YSL Beauty nieustannie skupia na sobie uwagę świata urody, a produkty marki błyskawicznie zyskują status najbardziej pożądanych. Oto ikony, które w tym roku rządzą w trendach i z pewnością staną się prezentami, o jakich mówi się długo po ich rozpakowaniu.

Kultowe kosmetyki do makijażu:

  • LASH CLASH – Rewolucyjna maskara dająca spektakularny efekt pogrubienia i ultraczarne wykończenie.
  • TOUCHE ÉCLAT – Rozświetlacz w pisaku to prawdziwy must-have dla wszystkich kobiet, które pragną rozświetlić swoją skórę i podkreślić jej naturalne piękno.
  • LOVESHINE – Lekka, nawilżająca pomadka, która podkreśla usta, nadając im mokrego połysku. Perfekcyjny dla fanek makijażu pełnego blasku.
  • LOVESHINE PLUMPING LIP OIL GLOSS – Błyszczyk w olejku, który łączy komfort pielęgnacji z efektem pełniejszych, świetlistych ust.
  • MAKE ME BLUSH – Jedwabisty, obłędnie napigmentowany róż do policzków, który zapewnia promienny i świeży wygląd przez cały dzień.
Bestsellerowe zapachy dla niej i dla niego:

  • LIBRE EDP – Orientalna kompozycja na bazie wanilii, cedru i piżma z cytrusowo-kwiatowymi nutami. Zapach dla kobiet, które kochają wolność, wyrażają siebie bez ograniczeń i chcą, aby ich zapach robił to samo.
  • BLACK OPIUM EDP – Połączenie kawy, wanilii i jaśminu, które nadało temu zapachowi status najchętniej wybieranego przez młode zbuntowane kobiety YSL. Zmysłowy, nowoczesny i przyciągający uwagę.
  • MYSLF EDP – Świeża kompozycja stworzona z awangardowego połączenia nut drzewnych z zaskakującymi dla męskich zapachów elementami kwiatowymi. Idealny dla mężczyzny, który nie boi się łamać stereotypów.
  • Y EDP – Ceniony przez mężczyzn intensywny korzenno-drzewny zapach, łączący w sobie nuty fougere z delikatnymi, świeżymi owocowymi aromatami. Dla mężczyzny świadomego swojej siły, który działa odważnie i zawsze idzie po więcej.
W świątecznej ofercie YSL Beauty znalazły się zestawy, które perfekcyjnie łączą bestsellerowe zapachy i makijaż w efektownych, limitowanych opakowaniach.

Dla niej:

MASCARA LASH CLASH XMAS SET – Ten zestaw to idealna propozycja na świąteczny prezent. Dla kobiet, które chcą stworzyć idealny makijaż w kilka chwil – efektownie, wygodnie i z klasą. Maskara Lash Clash zapewnia ekstremalną objętość i wyraziste spojrzenie nawet do 24 godzin. Kredka do oczu Lines Liberated pozwala precyzyjnie podkreślić kształt oka intensywnym kolorem. Balsam do ust Candy Glow 1B nawilża, wygładza i subtelnie rozświetla usta naturalnym blaskiem.

LIBRE EAU DE PARFUM – Zestaw prezentowy, który łączy kultową wodę perfumowaną Libre i pomadkę Loveshine w błyszczącym odcieniu 44. Kosmetyki o kobiecym, wyrazistym charakterze – na prezent lub jako luksus dla siebie.

LIBRE LIBRE EAU DE PARFUM – Odkryj esencję wolności z tym luksusowym trio od YSL – czy to na sezon świąteczny, czy na każdą inną okazję. Zestaw zawiera kultową Libre Eau de Parfum w oryginalnym rozmiarze i jako praktyczny spray podróżny. Wyjątkowości dodaje limitowane lusterko YSL couture, które idealnie pasuje do każdej torebki.

Dla niego:

MYSLF EAU DE PARFUM – Zestaw kosmetyków męskich MYSLF to doskonały balans między siłą a wrażliwością, zamknięty w eleganckiej formie. Zawiera wodę perfumowaną MYSLF 100 ml, poręczną wersję 10 ml oraz designerską kosmetyczkę. To doskonały wybór dla mężczyzn, którzy cenią sobie estetykę, jakość i osobisty styl – zarówno w zapachu, jak i akcesoriach.

EAU DE PARFUM – Zestaw prezentowy zawiera wodę perfumowaną Y w dwóch pojemnościach oraz żel pod prysznic o tym samym zapachu. Kwiatowo-przyprawowa kompozycja z nutami drzewnymi i ambry to doskonałe uzupełnienie codziennego rytuału. Dla mężczyzn, którzy chcą pachnieć intensywnie, nowocześnie i z charakterem – w każdej sytuacji.

