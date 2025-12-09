MAKO Holiday: kapsułowa kolekcja na zimę

Centralnym elementem kolekcji jest premierowy model skórzanej torebki dostępny w dwóch rozmiarach: większym i mniejszym. Torebkę wyróżnia wydłużona, rzeźbiarska forma z zaokrąglonymi rogami oraz oszczędna, elegancka linia charakterystyczna dla MAKO. Długie, smukłe rączki umożliwiają noszenie jej zarówno w dłoni, jak i wygodnie na ramieniu, a subtelne tłoczenie z logo dyskretnie podkreśla czystą estetykę. Model wykonano z gładkiej, wysokogatunkowej skóry; dzięki dopracowanym proporcjom i miękkiej linii świetnie sprawdza się na co dzień, pozostając eleganckim akcentem zimowych stylizacji.

Uzupełnieniem MAKO Holiday są wełniane modele szyte w limitowanej serii: klasyczne torby shopper, rękawiczki, chusty i kosmetyczki. Wykonane ze 100% wełny są miękkie, otulające i przyjemne w dotyku, a rękawiczki dodatkowo wykończono naturalną, bawełnianą podszewką. Wszystkie wełniane modele mają dopracowane, skórzane wykończenia: skórzaną lamówkę oraz minimalistyczną metkę z logo, które podkreślają charakter marki. Całość utrzymana jest w stonowanej palecie barw, co wzmacnia szlachetność materiałów i sprawia, że dodatki i torby łatwo dopasować do zimowej garderoby. Limitowana dostępność i ponadczasowy charakter projektów czynią je naturalnym wyborem na sezon prezentowy.

Kampania wizerunkowa MAKO Holiday akcentuje siłę klasyki i najważniejsze elementy sezonu. Prezentuje zarówno mini torebki, jak i większe formaty, które pomieszczą wszystkie niezbędne rzeczy – na cały dzień, do pracy i po pracy.

Campaign Credits:

Foto: Borys Synak

Video: Piotr Dębski

Modelka: Fia Pawlińska / AS Management

Stylizacje: Olivia Kijo

MUA: Kasia Olkowska

Set Design: Piotr Piwowar

Asystenci Fotografa: Mateusz Skraba, Mikołaj Chocieszyńki

Asystentka Stylistki: Sonia Janus

Retouch: Magdalena Baran

