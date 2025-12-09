MAKO Holiday: kapsułowa kolekcja na zimę

MAKO prezentuje kapsułową kolekcję MAKO Holiday, stworzoną z myślą o świątecznym czasie oraz zimowych stylizacjach. To propozycja oparta na szlachetnych materiałach - skórze naturalnej i 100% wełnie oraz dopracowanej formie. Kolekcję wyróżnia stonowana paleta barw, wyrazista faktura i minimalistyczna linia, a całość pozostaje wygodna w codziennym noszeniu.

Centralnym elementem kolekcji jest premierowy model skórzanej torebki dostępny w dwóch rozmiarach: większym i mniejszym. Torebkę wyróżnia wydłużona, rzeźbiarska forma z zaokrąglonymi rogami oraz oszczędna, elegancka linia charakterystyczna dla MAKO. Długie, smukłe rączki umożliwiają noszenie jej zarówno w dłoni, jak i wygodnie na ramieniu, a subtelne tłoczenie z logo dyskretnie podkreśla czystą estetykę. Model wykonano z gładkiej, wysokogatunkowej skóry; dzięki dopracowanym proporcjom i miękkiej linii świetnie sprawdza się na co dzień, pozostając eleganckim akcentem zimowych stylizacji.

Uzupełnieniem MAKO Holiday są wełniane modele szyte w limitowanej serii: klasyczne torby shopper, rękawiczki, chusty i kosmetyczki. Wykonane ze 100% wełny są miękkie, otulające i przyjemne w dotyku, a rękawiczki dodatkowo wykończono naturalną, bawełnianą podszewką. Wszystkie wełniane modele mają dopracowane, skórzane wykończenia: skórzaną lamówkę oraz minimalistyczną metkę z logo, które podkreślają charakter marki. Całość utrzymana jest w stonowanej palecie barw, co wzmacnia szlachetność materiałów i sprawia, że dodatki i torby łatwo dopasować do zimowej garderoby. Limitowana dostępność i ponadczasowy charakter projektów czynią je naturalnym wyborem na sezon prezentowy.

Kampania wizerunkowa MAKO Holiday akcentuje siłę klasyki i najważniejsze elementy sezonu. Prezentuje zarówno mini torebki, jak i większe formaty, które pomieszczą wszystkie niezbędne rzeczy – na cały dzień, do pracy i po pracy.

Campaign Credits:

  • Foto: Borys Synak
  • Video: Piotr Dębski
  • Modelka: Fia Pawlińska / AS Management
  • Stylizacje: Olivia Kijo
  • MUA: Kasia Olkowska
  • Set Design: Piotr Piwowar
  • Asystenci Fotografa: Mateusz Skraba, Mikołaj Chocieszyńki
  • Asystentka Stylistki: Sonia Janus
  • Retouch: Magdalena Baran
