Misie, które pomagają już w Rossmannie

Już od 20 lat akcja „Podaruj Misia temu, kogo kochasz, i pomóż tym, którzy potrzebują pomocy” organizowana wspólnie przez Rossmanna i Fundację TVN pokazuje, że pomaganie może być jednocześnie piękne i proste.

- W tym roku obchodzimy jubileusz – już po raz 20. wspólnie z Fundacją TVN organizujemy akcję „Podaruj Misia”. By uczcić tę rocznicę postanowiliśmy oddać misie w ręce dzieci: to one narysowały swoje wymarzone misie, a znani projektanci pomogli zrealizować wyłonione w konkursie zwycięskie projekty – mówi Agata Nowakowska, rzecznik prasowy Rossmanna.

- Bardzo chcieliśmy, aby 20. edycja akcji „Podaruj misia” jeszcze mocniej podkreśliła, że to właśnie dzieci zawsze były i będą w centrum naszych działań. Wspólnie z projektantami mody, którzy od lat współpracują z Fundacją, dokonaliśmy bardzo trudnej selekcji i wyłoniliśmy cztery zwycięskie projekty. To właśnie one stały się inspiracją dla ubranek tegorocznych misiów, a sama akcja zyskała jeszcze bardziej osobisty, dziecięcy wymiar – mówi Zuzanna Lewandowska, Prezeska Fundacji TVN.

Jury wybrało cztery najpiękniejsze projekty misiowych ubranek. Dzieciaki dopracowywały je razem z Gosią Baczyńską, Violą Piekut, Dawidem Wolińskim i duetem Paprocki&Brzozowski. Profesjonaliści m.in. pomogli dobrać materiały na ubranka.

Czwórka wspaniałych

Każdy z laureatów mógł sam zdecydować, jak nazwać swojego pluszaka. Dlatego dwie misie – Milena i Bianka – nazywają się tak jak ich autorki, dwa pozostałe pluszaki – Adaś i Wajla – dostały imiona wymyślone przez dzieci.

Wajla to urocza misia, która w jasnoróżowej balowej sukience z tiulowymi falbanami i delikatnymi kwiatkami przypomina księżniczkę z magicznego zamku. Zaprojektowana przez 7-letnią Kasię z Siemianowic Śląskich i duet Paprocki&Brzozowski, Wajla zachwyca swoją delikatnością.

Bianka to jasnobeżowa misia, która w czerwonym sweterku, dżinsowej plisowanej spódniczce i czapce wygląda jak kreatorka mody prezentująca zimową kolekcję. Uroku dodają jej detale – kwiatkowe pompony zdobiące jej sweterek i czapkę. Zaprojektowała ją 14-letnią Biankę z Krakowa we współpracy z Violą Piekut.

Adaś to chłopak, który z pewnością zna tajemnice zimowej elegancji. Jego jasnobeżowe futerko świetnie komponuje się z czerwoną bluzą zdobioną czarnymi pasami i złotymi przeszyciami. Jego strój przywodzi na myśl mundur dziadka do orzechów, ale w nowoczesnym, awangardowym wydaniu. Jest efektem współpracy 7-letniej Laury z Siemianowic Śląskich i Dawida Wolińskiego.

Milena to szara misia łącząca świąteczną radość z odrobiną magii. Dzięki swojemu ubranku wygląda jak czarodziejka-cukierniczka. Jej czerwona bluza i długa czapka w czarno-białe pasy to strój rodem z najwspanialszej opowieści o świętach. Jest dziełem 13-letniej Mileny z Tarnowa, która swój projekt zrealizowała razem z Gosią Baczyńską.

Razem robimy dobre rzeczy

Dochód z tegorocznej edycji wesprze rozbudowę i remont Kliniki Neurologii i Neurochirurgii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki – cel rossmannowej inicjatywy „Pomagamy jak umiemy” - oraz podopiecznych Fundacji TVN.

- W ramach inicjatywy „Pomagamy jak umiemy” od 2023 r. remontujemy i modernizujemy Klinikę Neurologii i Neurochirurgii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Co roku obie kliniki przyjmują blisko 3 tys. małych pacjentów i ta liczba wciąż rośnie! – mówi Monika Gałązka, kierownik Cause Related Marketingu w Rossmannie. - Wkroczyliśmy właśnie w ostatni etap prac. Klinika Neurologii jest tuż praktycznie gotowa. Nowe sale i nowoczesne przestrzenie robią ogromną różnicę, ale potrzeby wciąż są wielkie. Budowa Kliniki Neurochirurgii jest na półmetku, za chwilę rozpocznie się budowa Laboratorium Chodu, nowoczesnej, zintegrowanej przestrzeni diagnostyczno-terapeutycznej. Aby zapewnić klinikom i laboratorium nowoczesne wyposażenie zwiększyliśmy pulę pomocy z 15 do 20 mln. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zaangażowanie naszych klientów, którzy skanują aplikację Rossmann PL podczas każdych zakupów w naszych drogeriach oraz kupują nasze charytatywne misie – dodaje Monika Gałązka.

Fundacja TVN od ponad 20 lat wspiera dzieci i dorosłych w trudnych sytuacjach życiowych, finansując leczenie, rehabilitację oraz zakup specjalistycznego sprzętu medycznego. - Od początku naszej działalności wspieramy leczenie oraz rehabilitację dzieci, których rodziny – ze względu na trudną sytuację życiową – nie są w stanie samodzielnie zapewnić im potrzebnej opieki. Nasi podopieczni to często dzieci z ciężkimi, przewlekłymi chorobami, które pozostają pod opieką Fundacji przez wiele lat. W takich przypadkach nasz zespół staje się w pewnym sensie częścią ich rodziny – mamy z nimi bardzo bliskie, długotrwałe relacje. Do tej pory programem wsparcia Fundacji TVN zostało objętych już ponad 30 tysięcy dzieci – mówi Prezes Fundacji TVN Zuzanna Lewandowska.

Którego z misiów wybierzesz w tym roku?

Niezależnie od tego, czy będzie to Bianka, Wajla, Adaś czy Milena, każdy z nich sprawi radość twoim bliskim i pomoże tym, którzy szczególnie tego potrzebują.

Misie z jubileuszowej edycji „Podaruj Misia” są dostępne od początku grudnia – tylko w drogeriach Rossmann i na www.rossmann.pl, w cenie 65 zł.

i Autor: Rossmann/ Materiały prasowe