Poranny Rytuał Blasku - obudź swoją skórę promieniami zimowego słońca

Zacznij od rozświetlającego akcentu z Ole Henriksen Truth Peach Glaze Glow Niacinamide Serum. Dzięki niacynamidowi i witaminie C, produkt wyrównuje koloryt i dodaje skórze blasku jeszcze zanim rozpoczniesz swój dzień.

Dla intensywnego efektu rozświetlenia, sięgnij po Institut Esthederm Intensive Vitamin C. Ten skoncentrowany krem-żel z witaminą C pomaga zminimalizować przebarwienia, chroni przed wolnymi rodnikami i sprawia, że cera staje się jaśniejsza, gładsza i widocznie ożywiona.

Jeśli Twoja skóra wygląda na poszarzałą lub zmęczoną wypróbuj Anua Niacinamide 5% + TXA Brightening Pad - to prosty i skuteczny sposób na wzmocnienie i regenerację. Nasączone niacynamidem i kwasem traneksamowym płatki, delikatnie wygładzają, nawilżają i koją, nadając cerze świeży, zdrowy blask.

Pamiętaj też, że stosowanie SPF to kluczowy element zdrowej cery, nawet zimą. W tym roku koniecznie przetestuj Isntree Hyaluronic Acid Watery Sun Gel, który zapewnia wysoką ochronę UVA/UVB, dzięki ultralekkiej żelowej konsystencji i ośmiu rodzajom kwasu hialuronowego zapewniającym głębokie i długotrwałe nawilżenie. A co więcej, pozostawia skórę promienną i nieobciążoną, dzięki czemu doskonale sprawdza się jako baza pod makijaż.

Wieczorny Rytuał Odnowy - idealny czas na chwilę relaksu

Zimowe wieczory to czas na odpoczynek i wyciszenie. Po dniu spędzonym na mrozie i w ogrzewanych pomieszczeniach skóra pragnie ukojenia. Noc to najlepszy czas na jej regenerację, wystarczy, że zapewnisz jej to, czego potrzebuje.

Zacznij od zmycia makijażu i usunięcia zanieczyszczeń za pomocą KORA Organics Milky Mushroom Gentle Cleansing Oil. Ta dwufazowa formuła zmienia się w jedwabiste mleczko, które rozpuszcza makijaż (w tym makijaż oczu), nadmiar sebum i zanieczyszczenia, pozostawiając skórę miękką, odżywioną i idealnie czystą.

Po oczyszczeniu, zapewnij skórze dawkę odnowy. Wypróbuj Darphin Prédermine Wrinkle Repair Serum, które pomaga stymulować produkcję kolagenu, wygładza drobne zmarszczki i widocznie ujędrnia skórę – jest to szczególnie ważne podczas chłodniejszych miesięcy, kiedy cera często jest osłabiona.

Dla głębokiej nocnej regeneracji polecamy Origins Mega-Mushroom Overnight Recovery Cream - idelany sposób na komfort i ukojenie Twojej skóry. Redukuje widoczne zaczerwienienia, wzmacnia barierę skórną i przywraca równowagę podczas snu, dzięki czemu obudzisz się z cerą, która jest wypoczęta i pełna blasku.

Aby dobrze zakończyć Twój wieczorny rytuał wystarczy, że użyjesz kilku kropel Sisley Black Rose Precious Face Oil. Ten luksusowy, aksamitny olejek otula skórę odżywieniem i pozostawia ją miękką, elastyczną i zrewitalizowaną. Przy regularnym stosowaniu Twoja cera będzie wyglądać na bardziej jędrną, gładką i odżywioną.

Rytuał dla Włosów na Nowy Początek - siła, blask i harmonia

Zima nie jest łatwym czasem dla włosów - chłodna pogoda, centralne ogrzewanie i czapki często sprawiają, że włosy stają się suche i matowe, a skóra głowy łatwo ulega podrażnieniom. Styczeń to idealny moment, aby zadbać o pielęgnację i zapewnić delikatny reset dla włosów.

Zdrowe włosy zaczynają się już od nasady. Użyj szamponu peelingującego Briogeo Scalp Revival Exfoliating Shampoo, który usuwa nagromadzony osad z produktów i suche skórki pomagając odświeżyć skórę głowy. Połączenie węgla drzewnego i składników pochodzących z kokosa koi i oczyszcza, pozwalając włosom na silniejszy wzrost i skuteczniejsze wchłanianie pielęgnacji.

Aby zadbać o włosy na całej ich długości wybierz maskę Alterna Caviar Anti-Aging Intensive Leave-In Treatment Masque. Ta bogata formuła bez spłukiwania przywraca elastyczność, głęboko nawilża i wygładza włókna włosów, nadając pasmom zdrowszy, bardziej lśniący i sprężysty wygląd – a co więcej, nie jest dla nich obciążająca.

Jeśli pragniesz natychmiastowego blasku, Davines Oi Liquid Luster to Twoja tajna broń. Ta ultralekka kuracja zapewnia gładkie i świetliste wykończenie zaledwie w kilka sekund, sprawiając, że włosy wyglądają na naturalnie zadbane.

Rytuał Zapachowy - poczucie nowego początku

Nowy rok zachęca też do zmiany zapachów - odchodzimy od świątecznych i słodkich nut grudnia, a przenosimy się w kompozycje czyste, ciepłe i subtelne. Zapachy, które pomogą nam wejść w styczeń z dobrą energią i spokojem ducha.

Dla domowej atmosfery proponujemy dyfuzor Notino Reed Eucalyptus & Mint - łączy w sobie świeży eukaliptus i delikatną miętę. Oczyszcza przestrzeń, dodaje jasności i tworzy poczucie zimowej świeżości bez uczucia chłodu.

Jeśli jednak wolisz coś bardziej eleganckiego, wybierz Eau de Parfum Chloé Atelier des Fleurs Cedrus Intense, stworzone przez mistrzów perfumiarstwa Quentina Bischa i Louise

Turner. Mieszanka drewna cedrowego, kardamonu i róży jest aksamitna, ciepła i wykwintnie zbalansowana - niczym miękki kaszmirowy szal w mroźny poranek.

A dla każdego, kto pragnie kojącego, wyrafinowanego ciepła oferujemy Hugo Boss The Collection Exhilarating Vanilla. To nowoczesna interpretacja wanilii: kremowej, ale nie słodkiej, eleganckiej, a jednocześnie zachęcającej. W połączeniu z nutami drzewnymi tworzy wyrafinowany, otulający zapach, który dodaje pewności siebie o każdej porze dnia i nocy.