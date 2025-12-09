Świąteczny makijaż oczu krok po kroku. Ten błysk robi całą robotę!

Właśnie dlatego w okresie świątecznym tak dobrze sprawdzają się palety 5-kolorowe — dają szybki wybór odcieni, które można mieszać „na oko”, a jednocześnie zmuszają do pewnej dyscypliny. Lancôme Hypnôse The Adventurous Palette powstała dokładnie w tym duchu: 5 odcieni dobranych tak, byś mogła zrobić zarówno eleganckie dzienne oko, jak i błyszczący wieczorowy look.

Co wyróżnia Hypnôse The Adventurous Palette?

Ta limitowana paleta to część świątecznej kolekcji Lancôme stworzonej na jubileusz 90-lecia marki. Inspiracją jest klimat podróży „Lancôme Express”, więc całość ma w sobie coś z luksusowego, wieczorowego glamouru.

Najważniejsze cechy, które warto podkreślić w kontekście świątecznego makijażu:

5 cieni do powiek — baza, budowanie koloru i wykończenie w jednym.

Różne wykończenia, z przewagą błysku, co idealnie pasuje do świąt.

Paleta została pomyślana jako taka, która „robi cały look” - nie wymaga dokładania dziesięciu produktów z szuflady.

i Autor: Lancome/ Materiały prasowe

Klasyczna świąteczna elegancja (złoto + brąz)

To makijaż idealny na wigilijną kolację, rodzinne zdjęcia i sytuacje, kiedy chcesz wyglądać odświętnie, ale nadal „jak ty”.

Krok po kroku z Hypnôse The Adventurous Palette:

Najjaśniejszy cień z palety (satynowy/jasny) na całą powiekę jako baza.

Średni cień w ciepłym tonie na ruchomą powiekę — wklep palcem, żeby wydobyć połysk.

Najciemniejszy, bardziej matowy odcień w zewnętrznym kąciku i w załamaniu powieki. Blenduj okrężnymi ruchami, aż przejścia będą miękkie.

Tym samym ciemnym cieniem przejedź delikatnie dolną powiekę — tylko 1/3 długości od zewnątrz.

Na koniec dodaj odrobinę najbardziej błyszczącego cienia na środek powieki lub w wewnętrzny kącik.

i Autor: Lancome/ Materiały prasowe

Szybki makijaż „na ostatnią chwilę”

Masz 5 minut przed wyjściem na kolację? Ten trik zawsze działa:

Jednym średnim cieniem (najbardziej uniwersalnym z palety) pomaluj całą powiekę.

Ciemnym cieniem zrób miękką kreskę przy górnej linii rzęs i rozetrzyj.

Błyszczący cień dodaj tylko w wewnętrznym kąciku.