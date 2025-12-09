Świąteczny makijaż oczu krok po kroku. Ten błysk robi całą robotę!

Właśnie dlatego w okresie świątecznym tak dobrze sprawdzają się palety 5-kolorowe — dają szybki wybór odcieni, które można mieszać „na oko”, a jednocześnie zmuszają do pewnej dyscypliny. Lancôme Hypnôse The Adventurous Palette powstała dokładnie w tym duchu: 5 odcieni dobranych tak, byś mogła zrobić zarówno eleganckie dzienne oko, jak i błyszczący wieczorowy look.
Co wyróżnia Hypnôse The Adventurous Palette?
Ta limitowana paleta to część świątecznej kolekcji Lancôme stworzonej na jubileusz 90-lecia marki. Inspiracją jest klimat podróży „Lancôme Express”, więc całość ma w sobie coś z luksusowego, wieczorowego glamouru.
Najważniejsze cechy, które warto podkreślić w kontekście świątecznego makijażu:
- 5 cieni do powiek — baza, budowanie koloru i wykończenie w jednym.
- Różne wykończenia, z przewagą błysku, co idealnie pasuje do świąt.
- Paleta została pomyślana jako taka, która „robi cały look” - nie wymaga dokładania dziesięciu produktów z szuflady.
Klasyczna świąteczna elegancja (złoto + brąz)
To makijaż idealny na wigilijną kolację, rodzinne zdjęcia i sytuacje, kiedy chcesz wyglądać odświętnie, ale nadal „jak ty”.
Krok po kroku z Hypnôse The Adventurous Palette:
- Najjaśniejszy cień z palety (satynowy/jasny) na całą powiekę jako baza.
- Średni cień w ciepłym tonie na ruchomą powiekę — wklep palcem, żeby wydobyć połysk.
- Najciemniejszy, bardziej matowy odcień w zewnętrznym kąciku i w załamaniu powieki. Blenduj okrężnymi ruchami, aż przejścia będą miękkie.
- Tym samym ciemnym cieniem przejedź delikatnie dolną powiekę — tylko 1/3 długości od zewnątrz.
- Na koniec dodaj odrobinę najbardziej błyszczącego cienia na środek powieki lub w wewnętrzny kącik.
Szybki makijaż „na ostatnią chwilę”
Masz 5 minut przed wyjściem na kolację? Ten trik zawsze działa:
- Jednym średnim cieniem (najbardziej uniwersalnym z palety) pomaluj całą powiekę.
- Ciemnym cieniem zrób miękką kreskę przy górnej linii rzęs i rozetrzyj.
- Błyszczący cień dodaj tylko w wewnętrznym kąciku.