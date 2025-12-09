Świąteczny makijaż oczu krok po kroku. Ten błysk robi całą robotę!

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2025-12-09 12:38

Świąteczny make-up rządzi się własnymi prawami: ma wyglądać odświętnie, ale też nie może „zjeść” twarzy na zdjęciach ani wymagać godzin blendowania. Dobra wiadomość jest taka, że do efektu WOW często wystarczy kilka cieni o różnych wykończeniach i Twoja wyobraźnia.

Makijaż

i

Autor: Archiwum serwisu Makijaż

Właśnie dlatego w okresie świątecznym tak dobrze sprawdzają się palety 5-kolorowe — dają szybki wybór odcieni, które można mieszać „na oko”, a jednocześnie zmuszają do pewnej dyscypliny. Lancôme Hypnôse The Adventurous Palette powstała dokładnie w tym duchu: 5 odcieni dobranych tak, byś mogła zrobić zarówno eleganckie dzienne oko, jak i błyszczący wieczorowy look. 

Co wyróżnia Hypnôse The Adventurous Palette?

Ta limitowana paleta to część świątecznej kolekcji Lancôme stworzonej na jubileusz 90-lecia marki. Inspiracją jest klimat podróży „Lancôme Express”, więc całość ma w sobie coś z luksusowego, wieczorowego glamouru. 

Najważniejsze cechy, które warto podkreślić w kontekście świątecznego makijażu:

  • 5 cieni do powiek — baza, budowanie koloru i wykończenie w jednym. 
  • Różne wykończenia, z przewagą błysku, co idealnie pasuje do świąt.
  • Paleta została pomyślana jako taka, która „robi cały look” - nie wymaga dokładania dziesięciu produktów z szuflady. 
Lancome

i

Autor: Lancome/ Materiały prasowe

Klasyczna świąteczna elegancja (złoto + brąz)

To makijaż idealny na wigilijną kolację, rodzinne zdjęcia i sytuacje, kiedy chcesz wyglądać odświętnie, ale nadal „jak ty”.

Krok po kroku z Hypnôse The Adventurous Palette:

  • Najjaśniejszy cień z palety (satynowy/jasny) na całą powiekę jako baza.
  • Średni cień w ciepłym tonie na ruchomą powiekę — wklep palcem, żeby wydobyć połysk.
  • Najciemniejszy, bardziej matowy odcień w zewnętrznym kąciku i w załamaniu powieki. Blenduj okrężnymi ruchami, aż przejścia będą miękkie.
  • Tym samym ciemnym cieniem przejedź delikatnie dolną powiekę — tylko 1/3 długości od zewnątrz.
  • Na koniec dodaj odrobinę najbardziej błyszczącego cienia na środek powieki lub w wewnętrzny kącik.
Lancome

i

Autor: Lancome/ Materiały prasowe

Szybki makijaż „na ostatnią chwilę”

Masz 5 minut przed wyjściem na kolację? Ten trik zawsze działa:

  • Jednym średnim cieniem (najbardziej uniwersalnym z palety) pomaluj całą powiekę.
  • Ciemnym cieniem zrób miękką kreskę przy górnej linii rzęs i rozetrzyj.
  • Błyszczący cień dodaj tylko w wewnętrznym kąciku.
Lancome

i

Autor: Lancome/ Materiały prasowe
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki