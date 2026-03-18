Dobrze, że jesteś! Premiera kolekcji OCHNIK Wiosna-Lato 2026

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Julia Kuczyńska (Maffasion) – jedna z najbardziej wpływowych polskich influencerek modowych, Karolina Pisarek-Salla – modelka znana z wyczucia stylu i eleganckich stylizacji, prezenterka telewizyjna Paulina Sykut-Jeżyna, popularny aktor Mikołaj Roznerski, a także lubiany dziennikarz i prezenter Olivier Janiak. W wydarzeniu wzięli udział również przedstawiciele czołowych redakcji modowych i lifestyle’owych – m.in. Vogue, Zwierciadło, Twój Styl, PANI, Wysokie Obcasy Extra, Elle, Forbes Women, avanti24.pl, WhiteMAD, Label, wizaz.pl, Wirtualna Polska, Onet.

Przestrzeń Pavilionu została zaaranżowana w lekkim, wiosennym klimacie nawiązującym do przyjęcia w ogrodzie. Kwiatowe dekoracje, jasne kolory i naturalne akcenty stworzyły atmosferę sprzyjającą swobodnym rozmowom, wymianie doświadczeń oraz odkrywaniu modowych nowości na nadchodzący sezon.

Kolekcja inspirowana codziennymi chwilami

Goście mieli okazję obejrzeć kolekcję lekkich kurtek i płaszczy, odzieży, galanterii oraz walizek, a także spotkać się i porozmawiać z jej twórcami. Projektanci OCHNIK chętnie opowiadali o kulisach powstawania kolekcji, inspiracjach oraz swoich ulubionych modelach z nowej linii.

Najnowsza kolekcja OCHNIK to opowieść o chwilach, które chcemy zapamiętać – o porannej kawie w ulubionym miejscu, spacerach wśród wiosennej zieleni, miejskich spotkaniach i długich, letnich wieczorach. Ubrania i dodatki powstały z myślą właśnie o tych momentach – lekkie, swobodne i pełne niewymuszonej elegancji. Naturalne materiały, dopracowane detale i ponadczasowe formy sprawiają, że w tej kolekcji styl staje się dyskretnym tłem dla codziennych historii.

– Wierzę w modę, która nie pędzi za chwilowymi trendami, ale stawia na jakość, szlachetne materiały i ponadczasowość. Marka OCHNIK kojarzy mi się z klasyką i dbałością o detal, dobrymi materiałami. Choć zdarza mi się ulec sezonowym nowinkom, to moją prawdziwą bazą w szafie są rzeczy, które mam od dekady. W świecie fast fashion warto wybierać tak, abyśmy co roku mogli z radością sięgać po te same rzeczy i wiedzieć, że będą nam służyły przez lata” – mówi influencerka modowa Julia Kuczyńska.

– W nowej kolekcji zachwyciły mnie przede wszystkim piękne kolory i wyjątkowa jakość – od szlachetnego jedwabiu i lnu, aż po pióra czy delikatną wełnę. OCHNIK to marka, z którą można zaprzyjaźnić się na dekady, bo jej doskonałe formy zostają w naszych szafach na lata – podkreśla modelka Karolina Pisarek-Salla.

Nowością prezentowaną w czasie spotkania była specjalna linia stworzona z myślą o letnich celebracjach. – To projekty o bardziej wyjściowym charakterze: mamy tu dłuższe suknie, odrobinę błysku, naturalną skórę w kolorze off-white oraz

naturalne pióra, które nadają całości dynamiki i eteryczności – opowiada projektant Dominik Ćwienczek, koordynator kolekcji OCHNIK. – Wierzę, że moda jest równoprawnym uczestnikiem naszych spotkań i celebracji. To dziedzina sztuki, z którą obcujemy codziennie. Każdego ranka, nawet jeśli nie przywiązujemy do tego wielkiej wagi, podejmujemy decyzję o tym, co na siebie włożyć. To właśnie sprawia, że moda jest tak blisko nas – dodaje Dominik Ćwienczek.

Liczą się wspólne chwile

Wiosennemu spotkaniu towarzyszyło hasło „Dobrze, że jesteś”, będące motywem przewodnim najnowszej kampanii wizerunkowej marki. Podkreśla ono znaczenie bliskości i bycia razem, dzięki czemu codzienne chwile stają się naprawdę wyjątkowe.

– Nasza wiosenna kampania to opowieść o relacjach i o tym, że codzienność nabiera wyjątkowego znaczenia dzięki obecności drugiego człowieka. Chcemy pokazywać modę w jej najbardziej autentycznym kontekście: jako naturalne tło spotkań, rozmów i wspólnych chwil. Wierzymy, że to właśnie bliskość i uważność nadają sens miejscom, stylizacjom i momentom, które zostają z nami na dłużej – mówi Marcin Zduńczyk, dyrektor marketingu i e-commerce w OCHNIK.

i Autor: Paweł Wrzecion/ AKPA

