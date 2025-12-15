Gdy czas goni: Sephora ma prezenty last minute!

Jeśli obdarowywana osoba ma konkretne preferencje lub po prostu chcesz jej dać swobodę wyboru, karta podarunkowa Sephora to strzał w dziesiątkę. To prezent uniwersalny, który zawsze się sprawdzi i pozwoli na samodzielne wybranie ulubionych produktów. Dzięki niej obdarowana osoba będzie mogła zanurzyć się w świecie kosmetyków i znaleźć coś, co idealnie odpowiada jej potrzebom i gustom. To również doskonała opcja, gdy nie jesteś pewien, jakie produkty dana osoba już posiada lub preferuje.

Dla tych, którzy cenią sobie szybkość i wygodę, Sephora przygotowała szeroką gamę gotowych zestawów prezentowych. To idealne rozwiązanie, gdy brakuje czasu na samodzielne komponowanie upominków. Zestawy te często zawierają bestsellerowe produkty w eleganckich opakowaniach, co sprawia, że są nie tylko praktyczne, ale i estetyczne. Można w nich znaleźć zarówno pełnowymiarowe kosmetyki, jak i mniejsze wersje podróżne, które doskonale sprawdzą się do wypróbowania nowych produktów lub zabrania w podróż.

SEPHORA COLLECTION Kalendarz poświąteczny - 7 kosmetycznych niespodzianek

7 dni, 7 kolejnych niespodzianek, które przedłużą magię świąt aż do końca roku. Kalendarz poświąteczny SEPHORA COLLECTION oferuje bogaty wybór niezbędnych produktów do makijażu i pielęgnacji skóry, dostępnych wyłącznie w standardowych rozmiarach.

i Autor: Sephora/ Materiały prasowe

Dla osób, które lubią eksperymentować z makijażem, Sephora oferuje mnóstwo pojedynczych produktów, które mogą stać się wyjątkowym prezentem. Od luksusowych palet cieni, przez innowacyjne podkłady, aż po kultowe pomadki – wybór jest ogromny. Warto zwrócić uwagę na limitowane edycje świąteczne, które często charakteryzują się pięknymi opakowaniami i unikalnymi odcieniami, idealnymi na specjalne okazje.

TOO FACED Dream A Little Dream - Zestaw Blush Cloud Crush i Gloss Kissing Jelly

Nadaj policzkom delikatny, rozmyty kolor i pomaluj usta delikatnym różem dzięki ekskluzywnej barwie swojego ulubionego błyszczyka do ust. Zestaw o jakim marzysz! Idealny na prezent lub dla Ciebie samej, ten niezbędny zestaw zawiera Twoje ulubione produkty w urzekających odcieniach. W skład zestawu wchodzi róż Cloud Crush Blurring Blush w najpopularniejszym odcieniu oraz ekskluzywny, limitowany odcień błyszczyka do ust Kissing Jelly Lip Oil Gloss.

i Autor: Too faced/ Materiały prasowe

Nie zapominajmy również o pielęgnacji skóry. W Sephora znajdziesz szeroki wybór produktów do pielęgnacji twarzy i ciała, które pomogą zadbać o zdrowy i promienny wygląd. Od nawilżających masek, przez serum z aktywnymi składnikami, aż po odżywcze kremy – to idealne prezenty dla każdego, kto ceni sobie rytuały pielęgnacyjne i dba o kondycję swojej skóry. Warto poszukać zestawów pielęgnacyjnych, które często są korzystniejsze cenowo i pozwalają na kompleksową pielęgnację.

ESTÉE LAUDER UNWRAP YOUR GLOW Repair + Lift + Brighten - Zestaw do pielęgnacji twarzy

Odkryj swój blask, dzięki tym nocnym ekspertom do pielęgnacji twarzy, które zapewniają promienny, zdrowy i ujędrniony wygląd.

Advanced Night Cleansing Gelée skutecznie usuwa makijaż i zanieczyszczenia, nie naruszając bariery ochronnej skóry. Pozostawia cerę miękką, komfortową i zrównoważoną.

Advanced Night Repair Eye Supercharged Gel-Creme, stosowany regularnie, wyraźnie redukuje widoczność zmarszczek, bruzd, opuchlizny i cieni pod oczami.

Z czasem Advanced Night Repair Serum sprawia, że skóra staje się gładsza, zdrowsza, bardziej promienna i jednolita.

Revitalizing Supreme+ Night Bounce Moisturizer wspiera sprężystość i jędrność skóry. Z każdym dniem cera wygląda na bardziej napiętą, intensywnie nawilżoną, a zmarszczki są mniej widoczne.

i Autor: ESTÉE LAUDER/ Materiały prasowe

Na koniec, jeśli szukasz prezentu dla miłośniczki pięknych zapachów, Sephora oferuje szeroki wybór perfum i wód perfumowanych. Od świeżych i lekkich kompozycji, po zmysłowe i intensywne zapachy – z pewnością znajdziesz coś, co idealnie odda charakter i osobowość obdarowywanej osoby. Flakony perfum to często prawdziwe dzieła sztuki, które same w sobie stanowią piękny element dekoracyjny. Pamiętaj, że nawet w ostatniej chwili, z pomocą Sephory, możesz stworzyć niezapomniany i przemyślany prezent, który sprawi wiele radości.

Miu Miu Miutine - Zestaw wód perfumowanych

Kobieca woda perfumowana Miu Miu Miutine to zapach pełen kontrastów – figlarny, owocowy i zarazem wyrafinowany. Rozpoczyna się świeżą nutą dzikiej truskawki, przechodzi w serce z jasną i miękką gardenią, by zakończyć się wyrazistym akordem brązowego cukru, wanilii i paczuli. Całość zamknięto w nowoczesnym flakonie z przydymionego szkła, ozdobionym charakterystycznym czarnym korkiem w kształcie cekina.