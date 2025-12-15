Sekrety beauty looku modelek Na jubileuszowym pokazie marki Jemiol

Nawilżenie i równowaga od środka – klucz do pięknej cery

Pięknie prezentująca się cera na wybiegu to przede wszystkim efekt wcześniejszej troski o skórę i odpowiednio dobranej pielęgnacji. Na finalny look modelek mają wpływ działania podejmowane jeszcze przed rozpoczęciem makijażu a podstawą jest oczywiście właściwe nawodnienie oraz wsparcie mikrobiomu. Na backstage’ u nie mogło zabraknąć Cisowianki Perlage, której delikatne wysycenie i mineralny skład nie tylko skutecznie gaszą pragnienie, ale także wspierają naturalną promienność skóry.

Równie istotna jest równowaga mikrobioty jelitowej. Warto o nią dbać sięgając po postbiotyki SANPROBI, które stanowią element holistycznego podejścia do dbania o siebie. Nowe produkty z linii Premium – SANPROBI® Premium Beauty oraz SANPROBI® Premium Slim – są rozwinięciem idei, która od lat przyświeca marce – troski o wewnętrzny balans organizmu, przekładający się na dobre samopoczucie, ogólną kondycję i piękny wygląd.

Pielęgnacja – sekret backstage’u

W pielęgnacji twarzy przed makijażem postawiono na produkt, który łączy lekkość, skuteczność a przy tym chroni przed promieniowaniem przenikającym nawet przez szyby. ALL DAY MOISTURISING FACE CREAM SPF 30 od DR AMBROZIAK Laboratorium stał się podstawą przygotowania cery do makijażu. Jego jedwabista, lekka formuła szybko się wchłania i nie pozostawia ciężkiego filmu, dzięki czemu idealnie sprawdza się pod makijaż. Krem zmiękcza skórę, nadaje jej aksamitną gładkość i blask. Dokładnie tego potrzebowały modelki, aby intensywnie nawilżyć cerę tuż przed nałożeniem podkładu.

Makijaż z wykorzystaniem AA Wings of Color

Za perfekcyjny makijaż podczas pokazu odpowiadał team makeupowy marki AA Wings of Color. Look modelek łączył naturalność z subtelną elegancją. Cera pozostała świetlista, wyrównana i miękka, dzięki lekkiemu podkładowi marki. Użyto produktu hero z nowej linii, czyli długotrwałego podkładu kryjącego All Day Long w płynie, który zapewnia naturalne i matowe wykończenie bez efektu maski. W swojej formulacji posiada składniki mające bardzo określoną funkcję. Kwas hialuronowy – nawilżenie, Skwalan – wygładza i chroni przed utratą wilgoci, Trehaloza – pomaga zachować jędrność i miękkość a Ekstrakt z bambusa – matuje i pochłania nadmiar sebum.

Stylizacje włosów od L’Oréal Professionnel

Fryzury były hołdem dla elegancji lat 90., podanych we współczesnej, wyrafinowanej odsłonie. Na wybiegu zobaczyliśmy trzy kierunki stylizacyjne, które idealnie dopełniały koncepcję kolekcji projektanta. Kreował je zespół L’Oréal Professionnel pod przewodnictwem Master Artysty Jacka Rybackiego.

Długie włosy zostały ułożone w miękkie, jedwabiste fale typu S-wave, z gładką górą i luksusową objętością. Fryzura podkreślała subtelność i klasyczną elegancję, a dopracowane, pełne blasku końcówki dodawały całości szlachetnego charakteru.

Krótkie włosy były inspirowane minimalistycznymi, zaczesanymi do tyłu formami. Styliści L’Oréal Professionnel zaproponowali dwie interpretacje: satynowy wet look o rzeźbiarskiej, gładkiej linii oraz bardziej surowy, awangardowy zaczes, idealny dla odważniejszych sylwetek. Obie wersje nawiązywały do prostoty i wyrafinowania lat 90.

Pojawiły się także fryzury przyciągające uwagę charakterystycznymi, zagiętymi frontami, które dodawały formie nowoczesnego, lekko architektonicznego wyrazu. Wygładzona, czysta struktura podkreślała kształt fryzury i eksponowała kolor, tworząc elegancki look z subtelną nutą charakteru.

