Wystarczy, że wetrzesz to w drzwiczki piekarnika. Tłuszcz oraz spalenizna rozpuszczą się szybciej niż pierwszy śnieg. Sposób na czyszczenie piekarnika

Wetrzyj to w drzwiczki piekarnika. Domowa mieszanka rozpuści tłuszcz oraz spaleniznę

Wysoka temperatura, która jest w piekarniku może wpływać na jego czystość. Tłuszcz parujący z jedzenia oraz resztki żywności osadzają się na drzwiczkach oraz ściankach piekarnika. Gdy temperatura opadnie zastygają i bardzo ciężko jest je domyć. Na niewielkie zabrudzenia możesz stosować znane metody. W tym przypadku sprawdzi się płyn do naczyń lub specjalne preparaty do mycia kuchni. Jeżeli w porządkach sięgasz po naturalne metody to do czyszczenia piekarnika sprawdzi Ci się ocet oraz soda oczyszczona. Oba te składniki świetnie rozpuszczają trudne zabrudzenia. Pamiętaj jednak, by nigdy nie łączyć octu i sody oczyszczonej ze sobą. Powstanie wtedy efektowna piana, która jednak ma bardzo małe właściwości czyszczące.

Na duże zabrudzenia piekarnika sprawdzi się inna domowa mieszanka. Na drzwiczki piekarnika wyciśnij pastę do zębów. Ważne, aby było to zwykła, najtańsza pasta do zębów. Tutaj nie sprawdzą się czarne paste z dodatkiem węgla aktywnego. Następnie na warstwę pasty do zębów wyciśnij sok z cytryny. Chwyć za szorstką gąbkę i energicznie wyszoruj piekarnik. Zaschnięty tłuszcz oraz inne osady rozpuszczą się w mgnieniu oka.

Jak wyczyścić wnętrze piekarnika bez szorowania?

Wyjmij z piekarnika wszystkie akcesoria. Wstaw do środka naczynie żaroodporne i wlej do niego kilka szklanek wody. Wrzuć 1 kapsułkę do zmywarki i nastaw rozgrzewanie piekarnika na 200 stopni. Całość zostaw na około 1 godziny. Tabletka do zmywarki do nieoceniony pomocnik podczas sprzątania. Świetnie sprawdzi się myjąc kuchnię lub czyszcząc pralkę. Koszt jednej tabletki jest nie duży. Wysoka temperatura w połączeniu z detergentem tabletki do zmywaki rozpuści praktycznie wszystkie zabrudzenia. Jeżeli nadal zostaną resztki tłuszczu to możesz przemyć je octem. Czynność tą warto stosować raz na jakiś czas, aby uniknąć poważniejszych zabrudzeń. W ten sposób utrzymasz piekarnik w czystości.