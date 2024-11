Wystarczy dodatkowe 30 minut, a sernik nie oklapnie w piekarniku. Będzie idealnie puszysty i smaczny. Zniknie w mgnieniu oka. Przepis na sernik

Jak przygotować sernik, by nie opadł podczas pieczenia?

Idealny sernik jest mokry, mięciutki oraz puszysty. Rozpływa się w ustach i znika z talerzy w mgnieniu oka. Samo przygotowanie sernika nie jest bardzo wymagające, ale potrzebna jest podstawowa wiedza kulinarna. Sekretem pysznego sernika jest oczywiście ser. To on nadaje całą głębię smaku oraz odpowiada za kremowość sernika. Przyrządzenie masy serowej to pierwszy krok w każdym przepisie na sernik. Profesjonalni kucharze zwracają uwagę, że wszystkie produkty do sernika powinny być dodawane w temperaturze pokojowej. Zaleca się ich wyjęcie z lodówki nawet 3 godziny przed przygotowywaniem sernika. Taki zabieg ma zminimalizować ryzyko opadnięcia sernika po upieczeniu. Ser dodawany do sernika powinien być tłusty lub półtłusty. Chudy ser może okazać się zbyt kruchy, a sernik nie wyjdzie wtedy odpowiednio mokry. Ser na sernik należy dokładnie zmielić. Trzeba to zrobić przynajmniej dwukrotnie. Do mielenia sera na sernik możesz wykorzystać maszynkę do mięsa lub praskę do ziemniaków. Eksperci radzą, by do masy serowej dodać także 2 łyżki mąki pszennej lub skrobi ziemniaczanej. Alternatywnie możesz dodać również proszek budyniowy o smaku waniliowym. Doda on wyjątkowego smaku oraz aromatu.

Wystarczy 30 minut, a sernik przestanie opadać po pieczeniu

Największym błędem przez, który sernik opada jest jego zbyt szybkie wyjęcie z piekarnika. Sernik nie lubi zmian temperatur. Najlepiej jest po pieczeniu sernika zostawić go na około 30 minut w piekarniku. Ważne, aby w tym czasie zostawić otwarte drzwiczki od piekarnika. W ten sposób temperatura delikatnie będzie się zmniejszać, a sernik nie opadnie. Wyjęcie sernika od razu po upieczeniu i gwałtowna zmiana temperatury najczęściej są powodem opadania sernika. Pamiętaj, że sernik powinno się piec długo na nieco niższej temperaturze. Optymalnie jest pieczenie sernika w temperaturze ok. 190 st. C bez termoobiegu.