Zagrnij Kkolekcjonerskie piny Rossmann x Kopi

Rossmann połączył siły z jedną z topowych projektantek biżuterii ostatnich lat, aby stworzyć wyjątkową serię dwunastu pinów, obok których nie można przejść obojętnie. Typowe dla biżuterii Kopi inspiracje kobiecym ciałem i wintydżowym wzornictwem spotykają się z motywami drogeryjnymi. Piny Rossmann x Kopi to must-have każdej Rossmanniary… a może raczej „Piniary”.

Jak zdobyć piny? Co miesiąc – zaczynając od 30 lipca - w apce Rossmann PL pojawi się informacja o nowym pinie i zadaniach do wykonania. Po ich zaliczeniu, po prostu pokazujesz aplikację drogistce Rossmanna, zgarniasz upragnionego pina i dołączasz do Piniar!

Piny Rossmann x Kopi to coś więcej niż ładne przypinki. Każdy pin to komplement, który doda Ci siły, by iść przed siebie z podniesioną głową i błyszczeć jak on! We wszystkich misjach prowadzących do ich zdobycia zaszyto pozytywne emocje, które zostają na dłużej. Każde zadanie powiązane jest z komplementem, o którym mówi pin. A robi to dosłownie, wprost do ciebie. Po odebraniu pina z drogerii w aplikacji pojawia się głosówka z komplementem inspirującym do doceniania i kochania siebie. Dodatkowo na specjalnej stronie dedykowanej akcji sprawdzisz, jak nosić pina na swoich stylówkach.

To nie wszystko. Do pinów dołączą wkrótce sezonowe naklejki – także od Kopi, a niebawem kolejna niespodzianka. Trzymaj rękę na pulsie… i apce Rossmann PL.

i Autor: materiały prasowe Rossmann