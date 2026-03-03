Bytom ożywia klasykę polskiego komiksu w nowej kolekcji kapsułowej inspirowanej serią „Tytus, Romek i A’Tomek”

Polska kultura w nowoczesnej interpretacji

Bytom od lat odwołuje się do motywów z rodzimego kodu kulturowego – od klasyki malarstwa po polską szkołę plakatu – odpowiadając na oczekiwania odbiorców szukających w modzie autentyczności oraz wartościowej narracji. Najnowsza kolekcja kapsułowa z ilustracjami Henryka Jerzego Chmielewskiego naturalnie uzupełnia artystyczną linię marki, tym razem o słynne przygody Tytusa, Romka i A’Tomka.

Henryk Jerzy Chmielewski, znany także jako Papcio Chmiel, to jedna z najważniejszych postaci w historii polskiego komiksu. Jego twórczość przez dekady stanowiła punkt odniesienia dla szerokiego grona czytelników, którzy w historiach Tytusa, Romka i A’Tomka odnajdywali unikalne połączenie humoru z błyskotliwą refleksją nad rzeczywistością.

„Tytus, Romek i A’Tomek” w nowej kolekcji kapsułowej Bytom

Kolekcja kapsułowa obejmuje dziewięć modeli T-shirtów oraz pięć wariantów bluz, zaprojektowanych w minimalistycznej, monochromatycznej estetyce. Dominująca czerń i biel stanowią idealne tło dla kultowych rysunków, które dzięki nowoczesnej oprawie graficznej zyskują miejski charakter.

Uniwersalny ładunek humoru „Tytus, Romek i A’Tomek” z łatwością zaciera granice pokoleniowe: dla jednych kolekcja ubrań Bytom jest sentymentalnym powrotem do czasów dzieciństwa, a dla innych nowoczesną formą ekspresji i odkryciem postaci Tytusa w oryginalnym kontekście. Projekt staje się tym samym płaszczyzną międzypokoleniowego dialogu, ożywiając archiwum ilustracji Chmielewskiego, które od dekad wywołują uśmiech na twarzach Polaków.

Premiera kolekcji z upominkiem dla fanów polskiego komiksu

Kolekcja kapsułowa Tytus, Romek i A’Tomek x BYTOM jest już dostępna w salonach stacjonarnych marki oraz w sklepie online. Premierze towarzyszy akcja specjalna: przy zakupie dowolnego produktu z nowej linii w salonach stacjonarnych klienci otrzymają w prezencie egzemplarz komiksu wydanego przez Prószyński i S-ka. Oferta ma charakter limitowany i potrwa do wyczerpania zapasów.

i Autor: BYTOM/ Materiały prasowe

i Autor: BYTOM/ Materiały prasowe