Dodaj 3 łyżki tego do pralki i nastaw pranie ręczników. Sposób od greckiej sprzątaczki zadziała niczym natychmiastowy wybielacz i zmiękczacz. Do Wielkanocy ręczniki będę mięciutkie jak majonez na jajkach

Sprzątaczki w Grecji tak piorą ręczniki. Ten płyn zastąpi proszek do prania i płyn do płukania

Pranie ręczników to temat rzeka. Wbrew pozorom, nie wystarczy włożyć ręczniki do pralki i nastawić odpowiedni program. Ręczniki wymagają specyficznego podejścia. Na co dzień zapewne się nad tym nie zastanawiasz, ale ręczniki to prawdziwe siedlisko bakterii. Liczne badania wykazały, że często na ręcznikach jest więcej bakterii niż w toalecie. Analizy mikrobiologiczne wykazują, że ręczniki są siedliskiem bakterii kałowych, w tym Escherichia coli i Staphylococcus aureus. Pocieranie skóry takimi ręcznikami może skończyć się alergiami, a nawet chorobami skórnymi. Częste pranie z kolei wpływa na wygląd tkanin, z których wykonane są ręczniki. Stają się one sztywne i nieprzyjemne w dotyku. Na szczęście, rozwiązanie tego problemu jest banalnie proste.

Znajoma sprzątaczka z Grecji powiedziała mi, że ona ręczniki zawsze pierze z dodatkiem octu. To prostu i znany sposób, o którym wiele osób zapomina. Biały ocet ma właściwości bakteriobójcze i w połączeniu z ciepłą wodą zabija wszystkie zarazki i drobnoustroje. Dodatkowo ocet zmiękcza tkaniny i wywabia brzydkie zapachy. Ręczniki prane z dodatkiem octu są mięciutkie i higienicznie czyste. Ocet do prania ręczników możesz dodać albo do komory na proszek do prania (wtedy zostanie dodany w ostatniej fazie cyklu) lub bezpośrednio do bębna pralki. Sama przetestowałam sposób na pranie ręczników z dodatkiem octu i już i nie wyobrażam sobie wrócić do zwykłych proszków do prania. Moje ręczniki są pachnące i miękkie jak nigdy wcześniej.

Pamiętaj, by do prania ręczników nie przeładowywać bębna pralki. Powinien on być załadowany maksymalnie na 2/3 objętości. Eksperci wskazują również, by zrezygnować z płynów do płukania. Oblepiają one włókna i sprawią, że tkaniny sztywnieją. Ręczniki pierz w temperaturze 40-60 st.C. Kolorowe ręczniki pierz w nieco niższej temperaturze, a białe w wyższej.