Czubata łyżka wystarczy, aby szorstka pościel po praniu była jedwabiście miękka. Będzie czysta i pachnąca. Pranie pościeli

Regularne pranie pościeli to tak naprawdę podstawowa czynność, która może nam zapewnić zdrowy i higieniczny sen. W łóżku spędzamy średnio jedną trzecią naszego życia, a to właśnie w pościeli gromadzą się kurz, pot, martwy naskórek, roztocza i inne zanieczyszczenia. Zaniedbanie tej czynności może prowadzić do problemów skórnych, alergii, a nawet pogorszenia jakości snu. Oczywiście faktem jest, że z czasem każda pościel traci swoją miękkość, staje się sztywna i szorstka. Niestety stosowanie płynów zmiękczających niekoniecznie daje zapobiec temu problemowi. Z racji, że spanie pod szorstką pościelą z pewnością nie należy do najprzyjemniejszych, to warto wiedzieć, co zrobić, aby tkaninie przywrócić puszystość i miękkość. Tak naprawdę wystarczy dodać do proszku do prania jedną czubatą łyżkę sody oczyszczonej, aby pościel znowu była jedwabiście miękka, a do tego czysta i pachnąca.

Jak prać pościel w pralce, aby była miękka i czysta?

Pranie pościeli ma zapewnić jej higieniczną czystość i sprawić, że będzie ona miła w dotyku. Niestety z czasem, pod wpływem używanych detergentów, pościel staje się nieprzyjemnie sztywna. Płyn do zmiękczania tkanin jest również odradzany w przypadku prania pościeli. Dlaczego? Pod jego wpływem poszewki zaczynają wchłaniać coraz mniej wilgoci i stają się "nieoddychające". Dodatkowo pościel z flaneli może zacząć się mechacić pod wpływem tego środka. Zamiast płynu do zmiękczania do prania można dodać kilka łyżek octu. Doskonale oczyści pościel z brudu, a dodatkowo usunie resztki detergentu.

Pranie pościeli w pralce. Temperatura, program

Zaleca się, aby prać pościel co 1-2 tygodnie. Najlepiej oczywiście zacząć od przeczytania instrukcji zamieszczonej przez producenta na metce. Tam na pewno znajdziesz informację, w jakiej temperaturze prać pościel oraz czy nadaje się ona do suszenia w suszarce bębnowej. Z reguły pościel bawełnianą powinno się prać w temperaturze 60 stopni Celsjusza, z kolei lnianą w 40 stopniach. Wybierz program do prania bawełny lub delikatnych tkanin. Wysusz pościel w suszarce bębnowej lub na świeżym powietrzu. Upewnij się, że pościel jest całkowicie sucha przed schowaniem jej do szafy.