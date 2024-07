Mieszam to w równych proporcjach i wylewam na okna. W kilka minut okna lśnią czystością. Nie muszę szorować ani polerować szyb. Mycie okien

Wymieszaj to z wodą i spryskaj szyby. Sposób na mycie okien

Mycie okien to element gruntownych porządków. Nie robimy tego co tydzień, ale raz na jakiś czas warto dobrze umyć okna. Czyste szyby to więcej światła w pomieszczeniu oraz ogólne wrażenie czystości. Dla wielu osób mycie okien to prawdziwa udręka. Szorowanie szyb do sucha w pozycji stojącej bywa mocno uciążliwie. Warto sobie ułatwiać i podczas mycia okien sięgnąć po sprawdzone sposoby naszych babć. One potrafiły radzić sobie bez chemii dostępnej dzisiaj na każdym kroku. Obecnie wiele osób wraca do babcinych metod ponieważ okazują się one nie tylko tanie, skuteczne, ale także bezpieczniejsze dla domowników i środowiska.

Podczas mycia okien niezawodny jest ocet. Jego formuła rewelacyjnie doczyszcza szklane powierzchnie. Ocet zmiękcza wodę i świetnie rozpuszcza trudne zabrudzenia. W kilka sekund poradzi sobie z zanieczyszczeniami z powietrza, a także tłustymi, kuchennymi osadami. Wymieszaj ocet z letnią wodą i obficie spryskaj nim szyby. Odczekaj kilka sekund, by substancje aktywne zawarte w occie mogły zacząć działać i delikatnie przetrzyj szyby. Kwasowa formuła octu sprawi, że nie będziesz musieć szorować. Dodatkowo ocet świetnie zapobiega powstawaniu smug i zacieków, dzięki czemu okna są przejrzyście czyste. Jeżeli chcesz, by szyby dłużej pozostawały czyste to możesz do mieszanki wody i octu dodać kilka kropel gliceryny. Stworzy ona niewidoczną powłokę na szybach, dzięki której brud i kurz nie będzie przyczepiał się do powierzchni.

