Wymieszaj to z wodą i wetrzyj w ścianę. Usunie tłuste i zaschnięte plamy. Bez uszczerbku dla farby. Nie użyjesz ani łyżki octu. Sposób na mycie ścian

Wymieszaj to z wodą i wetrzyj w plamy na ścianach. W kilka sekund zabrudzenia znikną

Plamy na ścianach to zabrudzenia, które po prostu się pojawiają. Nikt nie wie, kiedy i gdzie. Czyszczenie ścian nie należy to najłatwiejszej czynności. Szorowanie i silnie środki czystości mogą doprowadzić do zmycia się farby ze ściany i powstania nieestetycznych zacieków. Jak w takim razie radzić sobie z plamami na ścianach? Przede wszystkim liczy się czas. Zabrudzenia na ścianach należy szybko zmywać. Zaschnięte plamy są o wiele trudniejsze do domycia i rośnie ryzyko uszkodzenia farby. Warto również wybierać delikatne środki czystości. W tym przypadku nie zaleca się octu i innych żrących substancji. Na niewielkie zabrudzenia na ścianach powinna wystarczy mokra, miękka ściereczka. Na trudniejsze plamy świetnie sprawdzi się domowa mieszanka do mycia ścian. Przygotujesz ją z dwóch składników. W misce wymieszaj ze sobą ciepłą (ale nie gorącą) wodą i pół nakrętki płynu do płukania. Tak przygotowaną mieszankę delikatnie przetrzyj ściany. Tłuste odciski palców oraz inne zabrudzenia zmyją się w kilka sekund.

Jak myć ściany?

Do mycia ścian świetnie sprawdza się także mydło malarskie. To połączenie mydła potasowego oraz sodowego. Jest one najskuteczniejszą bronią na tłuste plamy na ścianach. Domywa nawet zaschnięty tłuszcz oraz osady z kuchni. Przemyj zabrudzenia mydłem, a następnie dobrze opłucz je czystą wodą.

