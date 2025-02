Wlej 3/4 szklanki zamiast płynu do płukania i upierz kołdrę w pralce, a będzie puszysta. Usuniesz bakterie i plamy z potu. Pranie kołdry w pralce

Zrób to na początku marca przed wsadzeniem pomidorów do gruntu, a będą rosły jak szalone. Latem będziesz mieć krzaczki pełne pomidorów. Rozsada roślin

Regularne pranie kołdry w pralce zabija większość bakterii i grzybów, wpływając tym samym na odpowiednią higienę snu i ograniczając wywoływanie uciążliwych alergii, czy nawet infekcji dróg oddechowych. Dlatego to bardzo ważne, aby prać kołdrę przynajmniej raz na pół roku. Wiele osób ma wątpliwości co do tego, czy można skutecznie uprać kołdrę w pralce i czy w ten sposób nie ulegnie ona zniszczeniu, a jej wnętrze zbiciu. Otóż kołdrę z wypełnieniem syntetycznym można śmiało wrzucić do pralki. Oczywiście pod warunkiem, że pozwala na to pojemność bębna. A jak prać kołdrę w pralce, aby mieć pewność, że będzie perfekcyjnie czysta? Jeśli kołdra ma spore rozmiary to wystarczy, że złożysz ją na kilka części i następnie zawiniesz w rulon, tak aby idealnie wpasowała się w bęben pralki. Warto również wlać do szuflady na detergenty 3/4 szklanki octu z dodatkiem 10 kropli olejku eterycznego. Ocet oczyszcza włókna i sprawi, że stają się one miękkie i puszyste. Co więcej ocet działa antybakteryjnie i grzybobójczo, dlatego jest nieoceniony podczas prania kołdry.

Podczas prania kołdry w pralce warto wsypać do bębna jedno opakowanie sody oczyszczonej, która ma działanie wybielające, więc z łatwością usunie z kołdry wszelkie plamy. Oprócz powyższych sposobów na pranie kołdry w pralce, należy też zwrócić uwagę na temperaturę prania i ilość obrotów na minutę. Pranie kołdry z wypełnieniem syntetycznym najlepiej wykonać w temperaturze 60 stopni Celsjusza i obroty maksymalnie 800/ minutę, jednak wcześniej należy zapoznać się z zaleceniami producenta, gdyż nie każdy materiał nadaje się na wysokie temperatury. Co ważne - nie dodawaj płynu do płukania, który zlepia włókna i sprawi, że wnętrze kołdry się zbije.

