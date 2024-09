Sensacja! Olek Sikora ujawnił co go łączy z synem Tomaszewskiej!

Żona i córka Adama Małysza zachwyciły na rodzinnej imprezie. Ależ one wyglądają!

Aleksander Sikora i Małgorzata Tomaszewska byli uwielbianą parą w "Pytaniu na śniadanie" TVP. Niestety, po jesienno-zimowych zmianach w stacji prowadzący musieli pożegnać się ze śniadaniówką, ale i wspólnym prowadzeniem programu. Fani tej pary jednak nie zapominają o nich i cały czas śledzą ich dalsze losy w mediach społecznościowych.

Historia relacji Sikory i Tomaszewskiej

Tomaszewska i Sikora nadal spotykają się, choć zawodowo nic ich nie łączy. Prezenter kontynuuje karierę w śniadaniówce Polsatu "Halo, tu Polsat", gdzie zajmuje się tematyką show-biznesową. Tomaszewska zajęła się wychowaniem swojej niedawno narodzonej córeczki Laury. Ale plotki na ich temat nie milkną, wręcz przeciwnie, widzowie wypatrują najmniejszych nawet śladów bliższej relacji tej pary. Wśród plotek pojawiły się także takie, że Sikora jest ojcem dziecka przyjaciółki z TVP.

Po odejściu z TVP Olek Sikora uznał, że sprawa jest poważna i trzeba jasno powiedzieć, co łączy go z Tomaszewską. Wtedy dowiedzieliśmy się, że zna ojca córeczki Małgosi i bardzo go lubi.

Kto jest ojcem córki Tomaszewskiej?

Znam ojca dziecka Małgosi. Bardzo go lubię. Uważam, że jest świetnym facetem. Tworzy z Małgorzatą fantastyczną relację. I to chyba właściwie tyle, co mogę na ten temat powiedzieć, bo nie chciałbym wchodzić w jej życie prywatne” – mówił Sikora na portalu „Party”.

Szokujące wyznanie Sikory

Teraz temat bliskiej relacji Sikory i Tomaszewskiej powrócił za sprawą noiweo postu na profilu prezentera na Instagramie. Sikora, który bierze udział w aktualnej edycji show „Twoja twarz brzmi znajomo” zapozował do zdjęcia z synem Małgosi Tomaszewskiej, Enzo. W poście pod uroczą fotką prezenter niespodziewanie ujawnił, jak bliska zażyłość łączy go nie tylko z Tomaszewską, ale i z jej synem. Prezenter właśnie zdradził, że jest ojcem pierworodnego, 7-letniego syna Małgosi Tomaszewskiej!

Jest sprawa😉Zróbcie proszę hałas dla mojego chrześniaka - Enzusia, który skończył 7(!) lat! 🎂🥳

Rośnij duży, Enzo!

Okazało się, że Aleksander Sikora jest ojcem chrzestnym pierworodnego syna Małgosi Tomaszewskiej. Z okazji 7. urodzin "pierwszaka" prezenter poprosił swoich fanów o "hałas" dla Enzo. Oczywiście sympatycy Sikory i Tomaszewskiej nie zawiedli i pod postem Sikory pojawiły się piękne życzenia, brawa i zachwyty nad chłopcem.

My także dołączamy się do życzeń dla 7-letniego syna Tomaszewskiej: rośnij duży, Enzo!

