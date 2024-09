Oszustka na parkiecie „Tańca z gwiazdami”. Na jej nodze błyszczy... opaska monitorująca

Anna Sorokin, szerzej znana jako Anna Delvey, to rosyjsko-niemiecka oszustka, która przez kilka lat udawała bogatą dziedziczkę, aby wyłudzać pieniądze od nowojorskiej elity, luksusowych hoteli oraz instytucji finansowych. Jej działania przyniosły kobiecie dużą rozpoznawalność, zwłaszcza po nagłośnieniu sprawy przez media, a jej historia została uwieczniona w serialu Netflixa „Inventing Anna”.

Kim jest Anna Delvey?

Anna Sorokin urodziła się w Rosji w 1991 roku i w wieku 16 lat przeniosła się z rodziną do Niemiec. Tam ukończyła szkołę średnią, po czym wyjechała do Paryża, aby podjąć studia na uczelni modowej. To w tym okresie zaczęła używać pseudonimu Anna Delvey, pod którym kreowała fałszywy wizerunek bogatej, europejskiej dziedziczki z ogromnym majątkiem. W 2013 roku przeniosła się do Nowego Jorku, gdzie zaczęła nawiązywać kontakty z wpływowymi osobami ze świata sztuki, mody i biznesu.

Prawda o jej pochodzeniu wyszła na jaw dopiero w 2017 roku, kiedy została aresztowana. W 2019 roku Anna Sorokin została skazana za oszustwa finansowe, wyłudzenia i próby oszustw na kwotę blisko 275 000 dolarów. Wyrok skazujący przewidywał od 4 do 12 lat więzienia, a także konieczność zapłaty odszkodowań.

Anna Delvey w amerykańskim "Tańcu z gwiazdami"

Udział Anny Delvey w tanecznym show od początku budzi bardzo wiele emocji. W social mediach wybuchał prawdziwa burza, a opinia publiczna jasno wyraża swoje zdanie w tej sprawie. Komentarze są dość jednoznaczne, wiele osób wręcz oczekuje dyskwalifikacji "gwiazdy". Sama zainteresowana też chyba nie jest specjalnie zadowolona z występów, jeśli jest inaczej, to mocno to ukrywa, co oczywiście zauważyli internauci. Wielu z nich ubolewa jedynie nad tym, że Ezra Sosa, znakomity tancerz, nie będzie miał zbyt wielu okazji pokazania się na parkiecie. Przewidują bowiem, że Delvey odpadnie jako jedna z pierwszych.

Od kiedy zaczęliśmy gloryfikować przestępców Wyglądała, jakby nie chciała tam być Fakt, że Anna Delvey, skazana za oszustwa, występuje w „Dancing with the Stars”, uosabia wady naszych wartości społecznych. To niepokojące, że promuje się osobę, która dopuściła się oszustwa i kradzieży. Jestem rozczarowany, że DWTS wybrało ją do programu, dało jej tę platformę i oczekuje, że Ameryka będzie jej kibicować.

- to tylko niektóre z komentarzy amerykańskich widzów.

