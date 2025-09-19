Roksana Węgiel dorastała na oczach całej Polski

Roksana Węgiel (20 l.) jest jedną z niewielu dziecięcych gwiazd "The Voice Kids", której po udziale w programie udało się zbudować solidną karierę. Na początku roku skończyła 20 lat, a zawodowym doświadczeniem mogłaby obdzielić wiele starszych znajomych po fachu. Dziś jest jedną z największych gwiazd młodego pokolenia.

Kilka tygodni temu obchodziła pierwszą rocznicę ślubu. Roksana Węgiel i Kevin Mglej przyrzekli sobie miłość 25 sierpnia 2024 roku. Ich ślub był wydarzeniem sezonu. Młodzi małżonkowie świętowali rocznicę podczas romantycznej kolacji. Później wyjechali na egzotyczne wakacje. Relaksowali się m.in. na Balii i w Dubaju. Swoje wakacje chętnie relacjonowali na Instagramie. Fani mogli podziwiać wspaniałe widoki oraz piękne kreacje Roksany.

Roksana Węgiel rozpala do czerwoności w Madrycie!

Przed powrotem do Polski Roksana i Kevin udali się jeszcze do Madrytu, gdzie odbył się event jednej z globalnych marek. 20-latka została bowiem ambasadorką nowego zapachu. Oprócz Węgiel wzięła w nim udział również Julia Wieniawa (26 l.). Piosenkarki doskonale bawiły się w swoim towarzystwie. Na jedną z imprez przybyły w zjawiskowych, różowych kreacjach.

Podczas drugiego dnia wokalistka zachwycała w eleganckiej sukni w kolorze soczystej czerwieni. Długą do ziemi suknię zdobił oryginalny dekolt. Nie potrzebne były dodatkowe ozdoby. Wystarczyły rozpuszczone włosy i czerwona szminka na ustach. W takim stroju Roksana pozowała podczas sesji zdjęciowej, a wszystko skrzętnie rejestrował jej ukochany mąż. "Madrid star" - pisał z dumą Kevin.

