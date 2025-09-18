Roxie Węgiel i Julia Wieniawa imprezują w Madrycie. W różowych sukienkach wyglądały jak laleczki. Gwiazdy bawiły się wyśmienicie

2025-09-18 12:31

W środowy wieczór w Madrycie odbył się event jednej z globalnych marek, na którym nie zabrakło polskich gwiazd. Julia Wieniawa i Roksana Węgiel pojawiły się w zjawiskowych, różowych kreacjach i przyciągnęły uwagę mediów oraz fanów. Nie zabrakło oczywiście męża 20-latki. Kevin Mglej z entuzjazmem wcielił się w rolę prywatnego fotografa. Obejrzyjcie zdjęcia w naszej galerii.

Julia Wieniawa i Roksana Węgiel to obecnie jedne z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia. Wieniawa łączy karierę muzyczną z aktorstwem, natomiast Roksana tworzy kolejne hity i wkrótce rozpoczyna studia w Londynie. Choć obie artystki wielokrotnie mijały się na branżowych imprezach, ich wspólne zdjęcia należą do rzadkości.

Po raz pierwszy pokazały się razem w czerwcu ubiegłego roku – na ślubie wspólnego przyjaciela. Teraz ponownie stanęły ramię w ramię, tym razem w Madrycie.

Różowe stylizacje Roxie Węgiel i Julii Wieniawy

Obie gwiazdy postawiły na róż, ale każda w zupełnie innym wydaniu. Julia Wieniawa zaprezentowała dopasowaną sukienkę midi na ramiączkach, do której dobrała limonkowe sandałki na obcasie i malutką torebkę. Roksana Węgiel wybrała rozkloszowaną, krótką sukienkę bez ramiączek z falbanami, białą kopertówkę i błyszczące sandały na obcasie.

Kevin Mglej w roli fotografa i fana numer jeden

Podczas wydarzenia Roksanie towarzyszył jej mąż, Kevin Mglej. Producent nie tylko wspierał ukochaną, ale też robił zdjęcia, które później trafiły na jego profil w mediach społecznościowych.

Najpiękniejsze dzieło sztuki to moja żona

– napisał, chwaląc wygląd Roxie w Madrycie.

Tak imprezują Wieniawa i Węgiel

Na InstaStories Wieniawa i Węgiel pokazały kulisy wyjazdu. Na jednym z nagrań Julia nazwała siebie i młodszą koleżankę: "Spice Girls from Poland", co spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem przez Roxie. Młodziutka wokalistka była w iście szampańskim nastroju. Spacerowała przytulona z Julią Wieniawą, a w dłoni trzymała coś, co wyglądem przypominało kieliszek od szampana.

Choć Julia Wieniawa i Roxie Węgiel przyznają, że na co dzień nie mają bliskiego kontaktu, coraz częściej można je zobaczyć razem – czy to na weselach znajomych, czy teraz na hiszpańskim evencie. Widać, że młode gwiazdy bardzo dobrze czują się w swoim towarzystwie.

