Tak Ewa Gawryluk poznała swojego męża. Ta historia to gotowy scenariusz na film

Ewa Gawryluk przez 22 lata tworzyła związek z aktorem Waldemarem Błaszczykiem. Ich małżeństwo zakończyło się w 2021 roku, a decyzja o rozwodzie była dla wielu zaskoczeniem. Aktorka nie komentowała sprawy i postanowiła skupić się na pracy. Nie szukała też nowej miłości, ale los szybko postanowił dać jej kolejną szansę na szczęście.

W czerwcu 2024 roku Ewa Gawryluk ogłosiła, że ponownie wyszła za mąż. Jej nowym wybrankiem został Piotr Domaniecki — trener bramkarzy i nauczyciel WF-u. W rozmowie z Mateuszem Hładkim w formacie "Mówię Wam" aktorka opowiedziała, jak się poznali. To historia niemal filmowa.

My się poznaliśmy w ogóle na lotnisku. On mnie zobaczył w warunkach zupełnie niesprzyjających temu, że jest się znaną, rozpoznawalną, piękną, uśmiechniętą kobietą. Nie. Wyszła zmęczona kobieta z resztkami makijażu po nocnych zdjęciach, wyglądała jak sierota na lotnisku, której trzeba pomóc i zrobił to bezinteresownie, on to robi. On po prostu taką osobą jest, że on zawsze wszystkim pomaga. (...) Odprowadził mnie na taksówkę, ja w ogóle o tym zapomniałam. Później się odezwał gdzieś pod moim zdjęciem na Instagramie. ‘To piękne zdjęcie’ i później wiadomości, że to ja panią odprowadziłem na taksówkę. Ja odpisałam, ok, jeszcze raz bardzo dziękuję. Koniec