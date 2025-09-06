Niebezpieczny wypadek na planie "Afryka Express"

W jesiennej ramówce TVN popularny program "Azja Express" został zastąpiony przez "Afrykę Express". Zasady są te same, zmieniła się za to lokalizacja i... prowadząca. Daria Ładocha (43 l.) w połowie marca pożegnała się z formatem, by skupić się na innych projektach. Jej rolę przejęła nowa gwiazda stacji - Izabella Krzan (30 l.).

Pierwszy odcinek programu "Afryka Express" zostanie wyemitowany 6 września. Na krótko przed premierą Izabella Krzan w rozmowie z Wirtualną Polską opowiedziała o kulisach show. Nie ukrywała, że nie zawsze było łatwo. Uczestnicy podczas kilkutygodniowego wyścigu musieli zmagać się z wieloma wyzwaniami. I nie dotyczy to tylko zadać przygotowanych przez organizatorów.

Okazuje się, że na doszło do niebezpiecznej sytuacji, podczas której poszkodowana została jedna z osób biorących udział w programie.

Były bardzo niebezpieczne sytuacje na planie. Będzie jeden z odcinków, w którym doszło do bardzo poważnego wypadku. Wszyscy wstrzymaliśmy oddech, co dalej. Jak czasami mówię "krew, pot i łzy", to tej krwi rzeczywiście też było sporo - wyznała Izabella Krzan.

Zobacz również: Tłum gwiazd na lotnisku. Tak przygotowali się do "Afryka Express"!

Izabella Krzan o "Afryka Express": "Popełnialiśmy błędy"

Izabella Krzan nie zdradziła jednak, który z uczestników został poszkodowany. Dodała za to, że warunki w Afryce bywały trudne, a uczestnicy bywali bardzo wyczerpani. Przyznała również, że produkcja popełniała błędy.

Afryka sama w sobie ma trudne warunki klimatyczne i to też sprawiało, że zdrowotnie nasi uczestnicy czasami mieli już po prostu dosyć. I też dynamika tego programu sprawiała, że popełnialiśmy błędy [...], a niestety w sytuacji, kiedy wszystko dzieje się szybko, łatwiej te błędy się popełnia i czasami niestety można zapłacić za takie sytuacje choćby swoim zdrowiem. Więc będą momenty, kiedy niejeden widz zatrzyma się na chwilę i zastanowi, czy z tym człowiekiem jest wszystko w porządku, bo obrazek mrozi krew w żyłach - stwierdziła.

W "Afryka Express" ściga się osiem par, w tym Ewa Gawryluk z mężem, Edyta Zając z Michałem Mikołajczakiem, Nikodem Rozbicki z przyjacielem, Wiktoria Gąsiewska z bratem czy Katarzyna Niezgoda z mężem.

Zobacz również: Edyta Zając trzymała związek z dala od mediów. Dla "Afryki Express" zrobiła wyjątek. Mówi o teście relacji

QUIZ. Telewizyjne hity lat 90. TVP, Polsat, TVN. Dopasuj program do stacji. Randka w ciemno, Idź na całość, Śmiechu warte Pytanie 1 z 18 Program "Randka w ciemno" emitowany był w telewizji: TVP Polsat TVN Następne pytanie