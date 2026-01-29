Ile płaci Skolim? Pracownicy stacji benzynowej zdradzili, ile zarabiają

Stacja paliw firmowana pseudonimem Skolima już od miesięcy jest obiektem zainteresowania zarówno fanów artysty, jak i osób, które szukają tańszego paliwa lub czegoś nietypowego przy trasie. Reporterka portalu Kozaczek postanowiła sprawdzić, jak wygląda praca u popularnego wokalisty. Na jakie zarobki mogą liczyć osoby zatrudnione na stacji paliw Skolima?

Nie przegap: Skolim nosi perukę?! W sieci aż huczy od plotek. Zdjęcia zdradzają prawdę. Wystarczy się przyjrzeć

Ile Skolim płaci swoim pracownikom?

Stacja paliw zlokalizowana w miejscowości Czeremcha wyróżnia się na tle innych w kraju. Ma różową fasadę, a na miejscu zakupić można gadżety sygnowane pseudonimem Skolima, ale także przekąski. Klientów przyciągają też atrakcyjne ceny paliw. To wszystko sprawia, że panuje tam bardzo duży ruch. Pracownicy mają ręce pełne roboty. Ile zatem zarabiają?

Trochę więcej niż ta średnia krajowa, jest okej

- powiedziała rozmówczyni Kozaczka.

Polecamy: Skolim mieszka jak prawdziwy król latino! Luksusowa rezydencja robi oszałamiające wrażenie

Warto tu wspomnieć, że według danych ZUS, w III kwartale 2025 r. przeciętne wynagrodzenie wynosiło 8771,70 zł brutto.

Jakim szefem jest Skolim?

Manager stacji opowiedział portalowi, jakim szefem jest Konrad "Skolim" Skolimowski. Okazuje się, że panowie znają się od początku istnienia tego przedsięwzięcia.

Szefostwo jest bardzo kulturalne. Skolim to bardzo pozytywny chłopak. Mimo że jest celebrytą, to jest normalny, jak kolega

– zaznaczał.

Przeczytaj także: Mało kto wie, że Skolim ma dzieci. Celowo o nich nie mówi! Teraz zdradza powody swojej decyzji

Z relacji pracowników wynika, że artysta regularnie bywa na stacji, rozmawia z zespołem i interesuje się codziennym funkcjonowaniem miejsca. Zdaniem zatrudnionych, inwestycja Skolima wpłynęła nie tylko na ich sytuację zawodową, ale też na całą okolicę. Czeremcha, wcześniej postrzegana jako spokojna i nieco zapomniana, dziś przyciąga kierowców z różnych stron Polski. Czy ma szansę podbić kolejne miejscowości? Tankowalibyście u Skolima?

Serce Skolima jest zajęte? Piosenkarz w końcu wyjawił prawdę Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.