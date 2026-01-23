Mało kto wie, że Skolim ma dzieci. Celowo o nich nie mówi! Teraz zdradza powody swojej decyzji

Skolim szturmem podbił polską scenę muzyczną, a jego utwory lecą niemal na każdej remizowej imprezie i nie tylko. Konrad Skolimowski zdaje sobie sprawę, że jego utwory nie są dla każdego, ale nie przeszkadza mu to w promowaniu kolejnych koncertów i wspólnych zabawach z fanami. Z wielką popularnością pojawia się też coraz większe zainteresowanie sferą prywatną. I choć w przeszłości Skolim jako młody chłopak chętniej publikował w mediach społecznościowych zdjęcia z tej części swojego życia, to dziś absolutnie tego nie robi. Na próżno szukać na przykład fotografii z dziećmi czy partnerką. Mało kto w ogóle wie, że Skolim jest ojcem! W sieci pozostały jedynie stare zdjęcia, które pozostają tego dowodem. Aktualnych nie znajdziemy. Dlaczego?

Konrad Skolimowski w najnowszej rozmowie z dziennikarką Paulą Dąbrowską w VOX FM postanowił ujawnić szczegóły dotyczące ochrony prywatności małoletnich. Postawił się w kontrze do tych celebrytów, którzy monetyzują każdą chwilę swoich pociech.

- Co innego, kiedy ma się 20 lat i mniejszą wiedzę o świecie. I co innego, kiedy kogoś zna tysiąc osób, a co innego, kiedy znają go miliony. Wtedy odpowiedzialność jest trochę większa - przyznał Konrad "Skolim" Skolimowski.

Muzyk w temacie rodzicielstwa wykazuje się dużą wiedzą oraz odpowiedzialnością, z której przykład powinno wziąć wielu działających w internecie twórców. Szczegóły poniżej.

Skolim chroni prywatność swoich dzieci. Nie ma litości dla tych, którzy "monetyzują prywatność najmłodszych"

Konrad Skolimowski swoją potęgę w polskim show-biznesie buduje nie tylko na muzyce. Niedawno postanowił zainwestować w stworzenie własnej stacji paliw, wprowadził też na rynek markę perfum oraz włożył pieniądze w pensjonat w Międzyzdrojach. To, na czym nie chce zarabiać, to prywatność własnych dzieci, w przeciwieństwie do wielu celebrytów, którzy to robią.

- Osoba publiczna ma większą odpowiedzialność i jej decyzje powinny być niejednokrotnie bardziej przemyślane - powiedział wprost Skolim w VOX FM.

