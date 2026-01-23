Mało kto wie, że Skolim ma dzieci. Celowo o nich nie mówi! Teraz zdradza powody swojej decyzji

Konrad Skolimowski, znany jako Skolim, jest aktualnie jednym z najbardziej popularnych wykonawców muzyki disco w Polsce. Budzi również spore zainteresowanie w zakresie życia prywatnego, jak to zwykle bywa. Mało kto jednak wie, że Skolim... ma dzieci. Muzyk mocno chroni swoją prywatność, w przeciwieństwie do wielu celebrytów, którzy dzielą się w sieci każdą chwilą swoich pociech. Dlaczego Skolimowski zadecydował inaczej? Teraz postanowił ujawnić powody. Nie zostawił suchej nitki na tych, którzy sprzedają prywatność własnych dzieci. Szczegóły poniżej.

Skolim szturmem podbił polską scenę muzyczną, a jego utwory lecą niemal na każdej remizowej imprezie i nie tylko. Konrad Skolimowski zdaje sobie sprawę, że jego utwory nie są dla każdego, ale nie przeszkadza mu to w promowaniu kolejnych koncertów i wspólnych zabawach z fanami. Z wielką popularnością pojawia się też coraz większe zainteresowanie sferą prywatną. I choć w przeszłości Skolim jako młody chłopak chętniej publikował w mediach społecznościowych zdjęcia z tej części swojego życia, to dziś absolutnie tego nie robi. Na próżno szukać na przykład fotografii z dziećmi czy partnerką. Mało kto w ogóle wie, że Skolim jest ojcem! W sieci pozostały jedynie stare zdjęcia, które pozostają tego dowodem. Aktualnych nie znajdziemy. Dlaczego?

Konrad Skolimowski w najnowszej rozmowie z dziennikarką Paulą Dąbrowską w VOX FM postanowił ujawnić szczegóły dotyczące ochrony prywatności małoletnich. Postawił się w kontrze do tych celebrytów, którzy monetyzują każdą chwilę swoich pociech.

- Co innego, kiedy ma się 20 lat i mniejszą wiedzę o świecie. I co innego, kiedy kogoś zna tysiąc osób, a co innego, kiedy znają go miliony. Wtedy odpowiedzialność jest trochę większa - przyznał Konrad "Skolim" Skolimowski.

Muzyk w temacie rodzicielstwa wykazuje się dużą wiedzą oraz odpowiedzialnością, z której przykład powinno wziąć wielu działających w internecie twórców. Szczegóły poniżej.

Skolim chroni prywatność swoich dzieci. Nie ma litości dla tych, którzy "monetyzują prywatność najmłodszych"

Konrad Skolimowski swoją potęgę w polskim show-biznesie buduje nie tylko na muzyce. Niedawno postanowił zainwestować w stworzenie własnej stacji paliw, wprowadził też na rynek markę perfum oraz włożył pieniądze w pensjonat w Międzyzdrojach. To, na czym nie chce zarabiać, to prywatność własnych dzieci, w przeciwieństwie do wielu celebrytów, którzy to robią.

- Osoba publiczna ma większą odpowiedzialność i jej decyzje powinny być niejednokrotnie bardziej przemyślane - powiedział wprost Skolim w VOX FM. 

Zgadzacie się z jego słowami? Dajcie znać, co o tym myślicie.

