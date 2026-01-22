Ile trzeba zapłacić za koncert Skolima? Kulisy stawek króla latino mogą zaskoczyć

Pod pseudonimem Skolim kryje się Konrad Skolimowski, urodzony w 1996 roku. Zanim publiczność pokochała go jako wokalistę, próbował swoich sił w aktorstwie. Widzowie mogli zobaczyć go m.in. w serialu "Barwy szczęścia" oraz innych polskich produkcjach telewizyjnych. Już wtedy nie brakowało mu ambicji i scenicznej charyzmy.

Prawdziwa popularność przyszła jednak wraz z muzyką. Utwór "Wyglądasz idealnie" błyskawicznie podbił internet i do dziś pozostaje jednym z najczęściej odtwarzanych polskich hitów ostatnich lat. Licznik wyświetleń na YouTube przekroczył 200 milionów, a kolejne single – "Temperatura", "Kiss me baby" czy "Nie dzwoń do mnie mała" – tylko potwierdziły, że Skolim znalazł swój przepis na sukces.

Skolim buduje imperium

Popularność szybko przełożyła się na konkretne pieniądze, które artysta postanowił mądrze wykorzystać. Skolim rozwija się także jako przedsiębiorca. W jego portfolio znajdują się m.in. stacja paliw, autorskie perfumy oraz pensjonat w Międzyzdrojach, który dołączył do jego biznesów w ostatnim czasie.

Choć jest aktywny zawodowo, w sprawach prywatnych pozostaje zdystansowany wobec mediów. Wiadomo jedynie, że nigdy nie był żonaty, jest ojcem dwójki dzieci i konsekwentnie chroni swoje życie rodzinne.

Koncert Skolima – ile trzeba zapłacić?

Nagrania z występu Skolima na studniówce szybko obiegły media społecznościowe i wywołały spore poruszenie. Dla wielu było to potwierdzenie, że artysta nie ogranicza się do dużych scen – chętnie pojawia się również na eventach firmowych, imprezach integracyjnych czy zamkniętych uroczystościach.

W sieci od dawna krążyły różne informacje, dotyczące jego honorarium. Głos w tej sprawie zabrał manager artysty, Wojciech Woner, który w rozmowie z VOX FM jasno zaznaczył, że cena koncertu nie jest sztywna.

Nie mamy stałej ceny. Czasami możemy zagrać za 20 000 zł, a czasami za 40 000. Cena jest zawsze do ustalenia ze względu na kwestie, gdzie ten koncert jest, czy np. gramy gdzieś w pobliżu, jak to wygląda logistycznie. Czy jedziemy samochodem, czy lecimy helikopterem

- powiedział manager Skolima w rozmowie z VOX FM.

Ostateczna kwota za koncert Skolima ustalana jest indywidualnie i zależy od kilku kluczowych elementów. Najważniejsze z nich to:

termin wydarzenia i obłożenie kalendarza koncertowego,

lokalizacja imprezy oraz odległość od innych koncertów,

logistyka i transport całego zespołu.

Zainteresowanie Skolimem nie słabnie, a jego obecność na wydarzeniu to dziś jeden z najbardziej pożądanych "punktów programu" na rynku rozrywkowym. Jeśli ktoś chce zaprosić go na swoją imprezę, musi liczyć się z tym, że cena będzie ustalana indywidualnie – i zależna od wielu szczegółów.

Serce Skolima jest zajęte? Piosenkarz w końcu wyjawił prawdę