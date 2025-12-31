Skolim nosi perukę?! W sieci aż huczy od plotek. Zdjęcia zdradzają prawdę. Wystarczy się przyjrzeć

Małgorzata Kowalska
bw
2025-12-31 11:38

Skolim, czyli Konrad Skolimowski, jest jednym z najpopularniejszych obecnie artystów młodego pokolenia. Piosenkarz disco polo szturmem wdarł się do polskiego show-biznesu, a jego hity lecą prawie na każdej imprezie. Skolim wystąpi również podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów 2025 w Polsacie. W międzyczasie ostatnie zdjęcia i nagrania z jego udziałem doprowadziły do powstania nietypowej plotki. W mediach społecznościowych niektórzy internauci zastanawiają się, czy Skolim nosi... perukę. Jaka jest prawda? Sprawdźcie sami.

Konrad "Skolim" Skolimowski to jeden z najgorętszych wokalistów disco‑polo młodego pokolenia, który pojawi się na scenie Polsatu podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów 2025. Stacja oficjalnie potwierdziła, że Skolim pojawi się 31 grudnia 2025 roku na Rynku Staromiejskim w Toruniu jako jedna z gwiazd wielkiego koncertu, który telewizja pokaże na żywo już od godz. 19:45 i który ma połączyć sylwestrową zabawę z największymi hitami sezonu. W rozmowie z Polsatem Skolim przyznał, że marzył o takim występie od dziecka, i że powrót przed telewizyjną publiczność daje mu ogromną energię przed nowym rokiem. Lista artystów, którzy mają wystąpić na tej samej scenie, jest imponująca: obok Skolima pojawią się m.in. Beata Kozidrak, Edyta Górniak, Roxie Węgiel czy Zenek Martyniuk — co tylko podkreśla rangę wydarzenia.

Kim jest Skolim? To aktor, wokalista i... "król latino". Urodził się 9 października 1996 r. w Łukowie. Początkowo znany był szerszej publiczności jako aktor telewizyjny, bo występował m.in. w popularnych polskich serialach takich jak „Barwy szczęścia”. Z czasem jego kariera rozwinęła się w kierunku muzyki disco‑polo i latino, a największą popularność przyniósł mu singiel "Wyglądasz idealnie", który zdobył dziesiątki milionów wyświetleń w serwisach streamingowych. Dziś Skolim jest jednym z najczęściej zapraszanych wykonawców tanecznej sceny.

Plotki o peruce Skolima? Natura kontra spekulacje. "To prawdziwe włosy"

W mediach społecznościowych od jakiegoś czasu krążą spekulacje dotyczące fryzury Skolima. Fani i internauci komentują jego wygląd, twierdząc że długie blond włosy wokalisty układają się w sposób, który mógłby sugerować… noszenie peruki. Niektórzy porównują styl dziecięcych włosów Skolima do hollywoodzkich gwiazd, które wybierają efektowne peruki na scenę. Jednak fakty są znacznie prostsze: Skolim ma naturalne włosy, które w ostatnich latach zmieniał razem ze stylem scenicznym i wizerunkiem medialnym. W ciągu swojej kariery artysta eksperymentował z różnymi fryzurami i długościami, a jego obecny, bardziej wyrazisty look to efekt indywidualnych decyzji, a nie ukrywania czegokolwiek przed fanami. Tak przynajmniej twierdzą osoby z jego otoczenia.

Dla Skolima występ na Sylwestrowej Mocy Przebojów 2025 to nie tylko kolejny koncert: to scena, o której mówił już od miesięcy. W rozmowach z mediami podkreśla, że noworoczne show w Polsacie to moment, który zapamięta na długo, a przygotował na tę okazję specjalny repertuar. Co więcej, fani disco‑polo i latino już teraz zapowiadają, że skala emocji i energia jego setu może być jednym z najbardziej żywiołowych momentów wieczoru. Oby tylko fryzura nie przyćmiła całego występu.

