Syn prezydenta szalał na koncercie Skolima! Nawrocki bujał się tak ładnie. Jest nagranie

Bartosz Wojsa
2025-12-12 11:50

Daniel Nawrocki, syn prezydenta Karola Nawrockiego, wybrał się na koncert... Skolima. Popularny muzyk przyciągnął Daniela Nawrockiego swoimi najgorętszymi hitami. W mediach społecznościowych pojawił się nawet filmik, na którym Nawrocki - w myśl słów jednej z piosenek Skolima - "bujał się tak ładnie". Po wszystkim syn prezydenta rozpływał się nad występem gwiazdora. Są zdjęcia i wideo.

Daniel Nawrocki, syn prezydenta Karola Nawrockiego, aktywnie działa zarówno w mediach tradycyjnych, jak i społecznościowych. Młody działacz ma zadatki na stałego bywalca przestrzeni publicznej, a może i show-biznesu. Serwisy plotkarskie chętnie rozpisują się o jego kolejnych ruchach oraz wydarzeniach z przeszłości, prześwietlają ukochane partnerki, edukacje czy poglądy. Teraz Daniel Nawrocki został przyłapany na koncercie jednego z najbardziej popularnych obecnie gwiazdorów, choć również nieco kontrowersyjnego. Skolim, bo o nim mowa, przyciągnął syna prezydenta na swoje show. Panowie mieli też okazję porozmawiać. Na nagraniu, które pojawiło się w świeci, piosenkarz akurat wykonuje swój hit "Wyglądasz idealnie", a Daniel Nawrocki - w myśl tekstu tego utworu - "buja się tak ładnie", że aż miło. Ci, którzy dostrzegli go w tłumie, musieli nieźle się zaskoczyć. Ale syn prezydenta bawił się wyśmienicie.

Dowodów na to, że Daniel Nawrocki był zachwycony występem Skolima, jest sporo. Pojawił się na przykład komentarz w mediach społecznościowych pod jednym z artykułów o koncercie muzyka, gdzie syn prezydenta napisał wprost: "Nie żałuję. Niesamowita energia". Później, na swoim własnym profilu na Instagramie, też zabrał głos. Szczegóły poniżej.

Daniel Nawrocki coraz częściej w mediach. Będzie gwiazdą? Skolim go oczarował

Daniel Nawrocki, próbujący swoich sił w paradziennikarstwie, coraz częściej występuje w mediach, choć głównie tych prawicowych. Ale niewykluczone, że syn prezydenta Karola Nawrockiego będzie chciał czegoś więcej od show-biznesu. Już zaczyna obracać się w środowisku gwiazd, a koncert Skolima dosłownie go oczarował. Mężczyzna nie ukrywa tego w social mediach.

- Skolim dał czadu w Krakowie - napisał Daniel Nawrocki, przy okazji ujawniając, na którym konkretnie występie muzyka się pojawił. Zamieścił również kilka zdjęć i wspomniane nagranie z koncertu.

Jak nietrudno się domyślić, takie wyznanie wywołało różne reakcje. Pojawiają się głosy, że w teatrze lub operze Nawrocki zostałby wybuczany, więc nic innego mu nie pozostało, ale zdecydowana większość docenia otwartość syna prezydenta i to, że nie boi się otwarcie pokazać swojego zamiłowania do konkretnych gatunków muzycznych. Będziemy obserwować, gdzie pojawi się następnym razem.

