Daniel Nawrocki pokazał swoją dziewczynę! Magda jest modelką i... młodą mamą 3-letniej Lusi

A to niespodzianka! Daniel Nawrocki ujawnił w sieci, kto jest jego partnerką. Okazuje się, że syn przyszłego prezydenta, Karola Nawrockiego, jest związany z piękną Magdaleną Grott. Na Youtube i na Instagramie Magdy pojawiło się nagranie, w którym Daniel przeprowadza z nią wywiad.

- To jest Madzia, moja dziewczyna... Może nieodkryta w kampanii, ale parę zdjęć naszych się pojawiło... Jak się czujesz?

- zapytał Magdę na nagraniu Daniel Nawrocki.

- Dzisiaj została już tylko i wyłącznie ekscytacja, cały stres i wszystkie niepewności już odeszły daleko za mnie. Dzisiaj jestem już szczęśliwa

- odpowiada Magda. Nagranie powstało za kulisami ogłaszania wyników Wyborów Prezydenckich, które wygrał Karol Nawrocki.

Kim jest Magdalena Grott, dziewczyna Daniela Nawrockiego?

Co wiemy o Magdalenie Grott, dziewczynie Daniela Nawrockiego? Daniel ma 21 lat i studiuje na Uniwersytecie Gdańskim na wydziale Prawa i Administracji. Co prawda nie jest biologicznym synem Karola Nawrockiego, ale przyszły prezydent gdy poznał żonę, Martę Nawrocką, postanowił wychować go jak swojego i dziś są bardzo ze sobą zżyci.

Historia lubi się powtarzać? Można tak powiedzieć, bo wybranka Daniela, Magdalena Grott, również jest młodą mamą. Jak dowiadujemy się z jej social mediów, Magda jest mamą małej Lusi, która przyszła na świat w 2022 roku. Magda wystąpiła nawet reportażu TVN o młodych matkach w marcu 2022 roku z ówczesnym partnerem. Ta ta relacja jednak nie przetrwała próby czasu. Teraz znalazła szczęście u boku Daniela Nawrockiego. Była wtedy na tydzień przed porodem i opowiadała o swoich doświadczeniach oraz karierze w sieci, gdzie była macierzyńska influenserką

Magda próbowała swoich sił jako modelka w wielu sesjach zdjęciowych, które można znaleźć w sieci. Na Tik-toku obserwuje ją ponad 20 tysięcy internautów. Obecnie robi karierę jako osobista asystentka. Studiowała również w Gdańsku, ale na uczelni Ateneum. Piękna z nich para!

