Pola Wiśniewska zapytana o kryzys w małżeństwie z Michałem. "Już bez tego jest mi wystarczająco ciężko"

Pola Wiśniewska pierwszy raz po dłuższej przerwie zorganizowała na Instagramie słynne "Q&A". Oczywiście nie zabrakło w nim pytań dotyczących jej małżeństwa z Michałem Wiśniewskim. Para jakiś czas temu przyznała, że mierzy się z poważnym kryzysem w małżeństwie. Pola odpowiedziała na pytania stanowczo. "Nie interesuje mnie medialne zamieszanie wokół tematu. Już bez tego jest mi wystarczająco ciężko" - wyznała.

Pola Wiśniewska zapytana o kryzys małżeński z Michałem

Michał Wiśniewski i jego żona Pola kilka dni temu zszokowali fanów szczerym wyznaniem o kryzysie w ich małżeństwie.

Mamy bardzo poważny kryzys w związku, bo nie spędzamy ze sobą czasu. Co ja mogę zrobić dla mojej żony? Ja ją mogę wysłać na wakacje. Ona sama z czwórką dzieci pojechała na wakacje

- mówił Michał podczas rozmowy opublikowanej na jego kanale na YouTube. Dodał też, że bycie ojcem licznej rodziny to odpowiedzialność obejmująca zarówno najmłodsze dzieci, jak i te, które dorosły. Zaznaczył, że rodzicielstwo to zobowiązanie na całe życie, nierzadko wymagające podejmowania trudnych decyzji.

Ja mogę, jak ktoś sobie życzy, pościemniać, że okej, kochanie, dla ciebie wszystko w każdej chwili. No przecież co to za problem, rzucimy wszystko, odwołamy koncerty i pojedziemy razem. Ale ja nie mam tylko tych dwóch dzieci. Ja mam szóstkę własnych dzieci i piątkę na wychowaniu.

- dodał wokalista Ich Troje. Te słowa wyraźnie zaniepokoiły fanów artysty, którzy wykorzystali to, że żona Michała, Pola zorganizowała na Instagramie "Q&A" i postanowili zasypać ją pytaniami o małżeństwo.

Żona Wiśniewskiego wyznała, że jest jej ciężko

Pola Wiśniewska od jakiegoś czasu jest wyraźnie mniej aktywna w mediach społecznościowych. Po ostatnim wyznaniu o kryzysie w małżeństwie jej nieobecność tylko podsycała domysły i plotki. W końcu żona Wiśniewskiego wróciła do mediów społecznościowych i zdecydowała się zorganizować serię "Pytania i odpowiedzi". Jedno z pytań internautów dotyczyło tego, dlaczego w ostatnim czasie ograniczyła aktywność w sieci.

Nie umiem udawać, że jest super, kiedy nie jest. Dużo w prawdziwym życiu się dzieje, więc brakuje mi zasobów, by być tutaj. Po prostu.

- odpowiedziała. W kolejnych pytaniach zaapelowała do obserwatorów, aby nie wypytywali ją o małżeństwo z Michałem.

Ps. Rozumiem ciekawość i poruszenie, ale proszę nie pytajcie mnie o Michała, o nasze małżeństwo, o kryzys, plotki, itd. Nie interesuje mnie medialne zamieszanie wokół tematu. Już bez tego jest mi wystarczająco ciężko

- podsumowała Pola Wiśniewska.

Pola Wiśniewska w Q&A

i

Autor: Pola Wiśniewska/ Instagram Pola Wiśniewska o kryzysie w małżeństwie
