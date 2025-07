Michał Wiśniewski sprzedał dom, ale dalej w nim mieszka. Pokazał wnętrza. "Bardzo przeszkadza głównie mojej żonie"

Michał Wiśniewski sprzedał dom, ale dalej w nim mieszka. Pokazał wnętrza

Niedawno zespół Ich Troje obchodził swoje 30-lecie. Z tej okazji wydany został nowy album zespołu "Wybiła jedenasta". Michał Wiśniewski w reportażu na 30-lecie Ich Troje opowiedział o swojej drodze do sławy. Artysta zaprosił też kamery Dzień Dobry TVN do swojego domu pod Warszawą, w którym mieszka już od dwudziestu lat. Choć osiem lat temu Wiśniewski był zmuszony sprzedać posiadłość, to jednak wciąż w niej mieszka. Artysta wraz ze swoją obecną żoną, Polą Wiśniewską wynajmują dom, w który dla Michała ma ogromne znaczenie sentymentalne. To w nim wychowywały się wszystkie jego dzieci. Lider Ich Troje w reportażu Dzień Dobry TVN zaprezentował na przykład zawieszoną w przejściu huśtawkę, na której bujały się po kolei maluchy.

Tu się bujają wszystkie dzieci — najpierw Xavier, później Fabienne, Etienette, Vivienne, Falco i teraz Noel — szybko wymienił muzyk, co doceniła dziennikarka. — [Pamiętam - przyp. red.] bo mam zapisane

- zażartował Wiśniewski w rozmowie z dziennikarką.

Wiśniewski pokazał w DD TVN ogród i pokój do pracy

Piosenkarz zaprosił dziennikarzy do swojego ogrodu. Unikał pokazywania wnętrz posiadłości, jednak zrobił mały wyjątek i zaprezentował pokój i studio nagrań, w których pracuje. Wokalista trzyma w nim wszystkie złote płyty oraz identyfikatory z 1/3 wydarzeń wszystkich zagranych przez ostatnie lata.

Bardzo przeszkadza głównie mojej żonie, bo nie ma żadnej intymności

- zaznaczył artysta, nawiązując do pracy w domu.

W materiale wyemitowanym w Dzień Dobry TVN nie zabrakło też wypowiedzi ze strony Marty Wiśniewskiej czy Jacka Łągwy, drugiego filaru grupy.