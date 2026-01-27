Kwasem w auto i twarz! Wiktoria K. i Anna K. miały zrealizować straszny plan. Sceny jak z horroru

Na Podkarpaciu doszło do brutalnego ataku z użyciem kwasu masłowego.

Dwie kobiety, Wiktoria K. i Anna K., zostały oskarżone o zniszczenie mienia i próbę ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Sprawa trafiła do sądu, a oskarżonym grożą surowe kary pozbawienia wolności.

Kwas masłowy zniszczył auto i omal nie oślepił kobiety

Do zdarzenia doszło 24 lipca 2025 roku. Teraz Prokuratura Rejonowa w Stalowej Woli skierowała do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu akt oskarżenia przeciwko Wiktorii K. oraz Annie K. To był plan opracowany niemal do perfekcji, a role podzielone. Jak informuje Andrzej Dubiel, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu, Anna K. podstępem miała zwabić Agnieszkę R. do swojego mieszkania. Wiktoria K. w tym czasie miała oblać karoserię i wnętrze samochodu 30-latki kwasem masłowym. Wartość zniszczonego pojazdu oszacowano na blisko 10 tysięcy złotych.

To jednak nie był koniec dramatu. Wiktoria K. miała oblać również Agnieszkę R. po twarzy i plecach tym samym kwasem! Na szczęście, dzięki szybkiej pomocy medycznej, udało się uniknąć trwałego uszkodzenia wzroku, jednak Agnieszka R. doznała obrażeń ciała, które wymagały leczenia przez ponad 7 dni.

Ponadto Wiktoria K. została również oskarżona o usiłowanie spowodowania u pokrzywdzonej Agnieszki R. ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci pozbawienia jej wzroku poprzez dwukrotne oblanie pokrzywdzoną, po twarzy i plecach, substancją o działaniu drażniącym i zapachowym w postaci kwasu masłowego, w wyniku czego doznała ona obrażeń ciała na okres powyżej 7 dni, jednakże zamierzonego skutku w postaci spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie osiągnęła z uwagi na udzieloną pokrzywdzonej pomoc medyczną - informuje prok. Andrzej Dubiel.

Tymczasowy areszt i grożące kary

Po zatrzymaniu, Wiktoria K. przebywała w tymczasowym areszcie od 25 lipca do 13 listopada. Za zniszczenie mienia grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Natomiast usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu jest zbrodnią, za którą sąd może wymierzyć karę od 3 do 20 lat więzienia. O winie i karze dla oskarżonych zadecyduje Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu.

