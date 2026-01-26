90-latek okradziony z oszczędności życia. Pieniądze odbierało 14-letnie dziecko!

Agnieszka Przystaś
2026-01-26 13:34

Oszuści działający metodą „na policjanta” wciąż stanowią poważne zagrożenie, szczególnie dla osób starszych. Przekonał się o tym 90-letni mieszkaniec Tarnobrzega, który stracił blisko 130 tysięcy złotych. Na szczęście, dzięki szybkiej i skutecznej akcji policjantów z Tarnobrzega, udało się odzyskać całą wyłudzoną kwotę oraz zatrzymać osoby podejrzane o udział w przestępstwie.

To kolejny dowód na to, że oszuści nie cofną się przed niczym, aby okraść bezbronne osoby. Jak informuje tarnobrzeska policja, w związku ze sprawą zatrzymano trzy osoby – 33-letnią kobietę, 34-letniego mężczyznę oraz 14-latka. Kobieta i mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie tymczasowym. Sprawą nastolatka zajmie się sąd rodzinny.

Metoda "na policjanta" wciąż zbiera żniwo. Jak działają oszuści?

Oszustwa "na policjanta" charakteryzują się bezwzględnym i wyrachowanym sposobem działania przestępców. 90-latek z Tarnobrzega otrzymał telefon od osoby podającej się za policjanta. Oszust poinformował go, że jego bliski krewny spowodował wypadek drogowy i potrzebuje pilnie pieniędzy, aby uniknąć odpowiedzialności.

- Oszust przekonał mężczyznę do przekazania gotówki. Pokrzywdzony chcąc pomóc osobie najbliższej i uchronić ją przed konsekwencjami przekazał 128 200 złotych osobie, która zgłosiła się po ich odbiór - informuje KMP Tarnobrzeg w komunikacie.

Senior w trosce o bliskiego, uwierzył w historię i przekazał oszustom swoje oszczędności. Na szczęście, sprawą szybko zajęli się kryminalni z Tarnobrzega, którzy błyskawicznie ustalili tożsamość sprawców.

Policjanci odzyskali pieniądze i zatrzymali podejrzanych

Dzięki intensywnej pracy operacyjnej, policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu wytypowali osoby podejrzane o udział w oszustwie. W minionym tygodniu cała trójka została zatrzymana.

Kobieta i mężczyzna trafili do pomieszczenia dla osób zatrzymanych, natomiast nastolatek został umieszczony w ośrodku wychowawczym– informuje policja.

Co najważniejsze, kryminalni odzyskali całość wyłudzonej gotówki, która wróci do prawowitego właściciela. Podejrzani usłyszeli zarzuty oszustwa oraz fikcyjnego podawania się za funkcjonariusza publicznego. Dodatkowo, 34-latek odpowie za kierowanie pojazdem mechanicznym pomimo sądowego zakazu.

Na wniosek śledczych, wobec kobiety i mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sprawą nastolatka zajmie się sąd rodzinny.

Policja apeluje o ostrożność

Policja apeluje do seniorów o zachowanie szczególnej ostrożności i nieuleganie presji telefonicznych rozmówców podających się za członków rodziny lub funkcjonariuszy.

Przypominamy również, że prawdziwi policjanci nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy- podkreślają funkcjonariusze.

W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższą jednostką policji. Pamiętajmy, że oszuści są bezwzględni i wykorzystują każdą okazję, aby okraść swoje ofiary. Tylko czujność i ostrożność mogą nas uchronić przed utratą oszczędności życia.

Źródło: KMP Tarnobrzeg

